Invalidità, i medici in campo 

Le tre commissioni per il riconoscimento dell’invalidità tuttora attive devono ancora sbrigare 3500 pratiche (anche perché le cinque nuove commissioni sono istituite solo sulla carta), ma arriva dai medici di base una proposta: «Date a noi l’autorità di completare le istanze senza il filtro delle commissioni che, di fatto, quasi non si riuniscono». Il suggerimento giunge da Giorgio Madeddu, medico di base a Iglesias, responsabile scientifico dell’associazione “Amici della Vita San Giuseppe”. E si fa portavoce del pensiero di non pochi suoi colleghi che sono in prima linea perché è prima di tutto dal medico condotto che si rivolgono le persone che ritengono di dover usufruire di tutti i benefici connessi al riconoscimento dell’invalidità civile e della condizione di handicap.

La proposta

«Ci sono 80enni e 90enni che hanno bisogno del riconoscimento a breve – precisa Madeddu – e non dopo anni considerato l’orizzonte di vita limitato: una mia simpatica paziente 87enne mi ripete sempre che spera di veder riconosciuta l’invalidità prima del suo funerale». Sono i medici che rilevano le difficoltà quotidiane dei loro pazienti. Da qui il suggerimento alla base del ragionamento: «Quando compiliamo il certificato medico da inviare all’Inps, conosciamo la storia clinica e le vicissitudini del nostro paziente, dichiariamo che in quel momento esistono le condizioni di invalidità e handicap quindi non si capiscono i ritardi accumulati: ci sono istanze che non possono essere ulteriormente filtrabili col passare degli anni».

Le commissioni

Le tre commissioni ora in attività si occupano di casi di minori e pazienti oncologici: «Il che va benissimo – conclude Madeddu – ma attenzione alle patologie degli anziani che hanno aspettative di vita limitatissime al confronto di patologie oncologiche che grazie alle battaglie sulla prevenzione e alle scoperte della medicina offrono aspettative più lunghe». Insomma, nelle trincee della sofferenza ci sono i medici che vivono in prima persona il dramma delle commissioni lumaca: «Chiaro che noi medici quando avviamo la pratica sappiamo nel dettaglio in quale condizione si trovi il nostro assistito - sottolinea dottor Gianluca Casu, con ambulatorio a Carbonia - ed è anche vero che un giudizio nostro può essere difforme da quello di un medico specialista: d’altronde i rischi dei contenziosi non mancano». In questi giorni è esplosa un’altra grana: benché le cinque nuove commissioni siano state istituite, i sindacati hanno fatto notare come il trattamento economico per amministrativi e assistenti sociali sia molto più basso rispetto a quello dei medici. Era tutto posto nero su bianco nel bando della manifestazione di interesse, ma la Asl 7 si è impegnata a portare avanti le necessarie verifiche.

