Invalidità, commissioni al palo 

Le nuove commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile ci sono, ma solo sulla carta: ad arenare la loro piena operatività spuntano fuori adesso aspetti retributivi. I compensi da riconoscere ad assistenti sociali ed amministrativi che hanno aderito alle manifestazioni di interesse (in cui si fa riferimento alla retribuzione da contratto) si aggirerebbero attorno agli otto-dieci euro netti all’ora. Una cifra che ha lasciato perplessi i componenti designati delle cinque nuove commissioni e i cui futuri addetti ai lavori discuteranno in riunioni di settore previste nei prossimi giorni per valutare il da farsi. Perplessa anche la Asl per queste obiezioni dato che le tariffe erano già note al momento dell’adesione alla manifestazione di interesse.

Lo stop

Di fatto, però, non sono partite le cinque nuove commissioni, istituite un mese fa per dare man forte alle tre già operative ma del tutto insufficienti per affrontare le oltre 3.500 pratiche arretrate (anche da due anni). «Esiste una disparità di trattamento – spiega il segretario della Funzione pubblica Cgil Gino Cadeddu – fra quanto andrebbero a percepire da un lato assistenti sociali e amministrativi, dall’altro i medici i quali nel recente passato hanno chiuso positivamente un accordo con la Regione: è stato proposto di usare il sistema del gettone come ad esempio a Cagliari ma ci è stato risposto che sarebbe fuori legge, ma siamo sicuri che occorre trovare un sistema come quello adottato per le risorse aggiuntive». Pertanto le nuove commissioni ci sono, ma solo sulla carta. Immediata la replica della Asl 7 che precisa: «Il personale amministrativo è in formazione per l'utilizzo del programma gestionale. Si apprende oggi con stupore che il lavoro delle commissioni sarebbe a rischio per l'indisponibilità del personale che ha presentato la domanda di partecipazione. Tutte le informazioni anche sui compensi erano indicate in maniera precisa nei bandi di manifestazione di interesse. Ci sarà un’immediata verifica al fine di superare celermente eventuali criticità: l'assoluta priorità di far funzionare le Commissioni nel più breve tempo possibile»

Le associazioni

Critiche le associazioni a tutela delle persone e delle famiglie con casi di invalidità. Carlo Usai, associazione Parkinson, esprime «indignazione a prescindere da torti e ragioni: siamo davvero fuori tempo massimo: io stesso attendo da 10 mesi». Anche l’associazione “Il pane e le rose” manifesta sconcerto: «Alla prova dei fatti – dice la presidentessa Federica Ballocco - a metà giugno le nuove commissioni non sono ancora operative: ci sono bambini che da un anno attendono la convocazione per i benefici scolastici». Leggi 162, 104, accompagnamento, riconoscimento (o modifica) delle percentuali di invalidità: sono un marea le pratiche sul tavolo: «Una sanità pubblica nel dramma assoluto», afferma per l’associazione nefropatici Giampiero Bindo.

RIPRODUZIONE RISERVATA