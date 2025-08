Invalidità civili, commissioni al lavoro sull’arretrato  

Invalidi civili, al via nel Medio Campidano il piano straordinario di abbattimento delle liste d’attesa. A meno di un mese dalla conferenza sociosanitaria del territorio, la commissaria straordinaria della Asl di Sanluri, Maria Francesca Ibba, ha firmato la delibera che prevede la nomina della commissioni mediche per il recupero delle 11 mila persone fragili in attesa del riconoscimento dell’invalidità.

Una montagna di pratiche impantanate a partire dal 2023. Dai più piccoli agli adulti con problematiche di handicap diverse, come cecità e sordità civile, malati oncologici, visite per le sovvenzioni della legge 104 e per la disabilità ai fini dell’inserimento lavorativo. Un arretrato che di fatto è diventato un’ulteriore crepa all’interno del sistema sanitario del Medio Campidano.

L’obbiettivo è terminare l’emergenza entro il 31 dicembre, con l’abbattimento del 70 per cento delle richieste: per questo il lavoro delle nuove commissioni medico-legali ha una regolamentazione ben precisa.

Intanto le commissioni sono sette e dovrebbero iniziare a riunirsi dopo Ferragosto, dando la priorità ai casi urgenti: pazienti oncologici, persone non deambulanti, pazienti con disabilità gravi. Una specifica è per gli alunni disabili che hanno bisogno del sostegno a scuola, per i quali la certificazione dovrà essere rilasciata prima dell’inizio dell’anno scolastico 2025/2026, ovvero il 15 settembre.

«Il progetto – dice il consigliere regionale del territorio, Emanuele Matta – è il segno di una sanità che si riorganizza per essere più giusta, più veloce, più vicina ai cittadini. Un chiaro passo avanti per garantire i diritti di tutti, a partire da chi ha più bisogno». (s. r.)

