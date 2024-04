«Invalidità civile, la Asl dia risposte» 

«Due anni di ritardi accumulati, la Asl ripristini le commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile e della condizione di handicap». Lo chiede il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci che sull’argomento evidenzia come si tratti di «un ritardo insopportabile e non più tollerabile: la Asl ripristini immediatamente e senza tentennamenti il funzionamento delle commissioni mediche, arenate da ben due anni. Mi faccio portavoce della moltitudine di associazioni che rappresentano i disabili del territorio, tra i distretti di Carbonia e di Iglesias, le quali rivendicano legittimamente il ripristino delle commissioni mediche».

Intanto, dalle assemblee di CittadinanzAttiva di Sant’Antioco, Iglesias e Calasetta arriva un appello per il rifiorire della sanità locale: «La comunità si trova di fronte a sfide cruciali nel settore sanitario - si legge in una nota congiunta - la situazione attuale presenta criticità talmente gravi che spinge ogni giorno tante persone a rivolgersi alla nostra associazione. Purtroppo, non sempre riusciamo ad aiutare. Chiediamo una risposta urgente dalla politica regionale. La mancanza di risorse finanziarie e umane è un problema centrale». (s. g.)

