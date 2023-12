Invalidità civile, commissioni ferme  L’Asl: lunedì il via 

«Dalla prossima settimana saranno pienamente operative le nuove commissioni per il riconoscimento degli stati di invalidità civile». Così assicurava lo scorso 23 novembre la Asl di Oristano: ad oggi però è ancora tutto fermo.

«È un disastro - tuona il segretario dell’Inca Cgil, Antonio Cubeddu - di questo passo come si riuscirà a smaltire l’arretrato di oltre 8mila pratiche?». Emblematico il caso di un paziente affetto da sclerosi multipla che attende di essere convocato a visita dal 16 novembre 2022. «Gli era stata fissata lo scorso 6 novembre a Terralba - fa sapere il sindacalista - pochi giorni prima dell’appuntamento è stata annullata».

Dall’Azienda sanitaria, Mario Piras dell’area Prevenzione, rassicura: «Abbiamo appena ricostituito le commissioni, tredici anziché dodici. Dalla prossima settimana riprenderemo a pieno ritmo con le visite». All’origine dello stop la carenza di medici di igiene pubblica e il pagamento dei gettoni di presenza per le visite fuori orario di servizio.

«Per superare il problema, il direttore generale della Asl 5, Angelo Serusi, ha iscritto d’ufficio anche i sanitari che non avevano fatto domanda - precisa Mario Piras - una commissione si riunirà in orario di servizio e due in orario extra».

Intanto entro questo mese dovrebbero essere liquidate tutte le prestazioni arretrate, «quasi trecentomila euro - conclude Piras - per le commissioni riunite da gennaio ad oggi».

Sul fronte pratiche inevase invece il dirigente sanitario precisa: «La nuova normativa nazionale consente la verifica per patologie oncologiche senza convocazione, significa il 15 per cento di visite in meno». ( m. g. )

