Invalidità, 6mila domande bloccate  

L’ostacolo sembrava superato. Non solo, il direttore generale della Asl 5 Angelo Serusi era certo che l’approvazione del nuovo regolamento sul funzionamento delle commissioni mediche per l’accertamento degli stati di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità (adottato lo scorso 26 ottobre) avrebbe consentito di ridurre notevolmente le liste d’attesa. E invece il problema sembra persistere e, se possibile, peggiorare.

Al punto che i sindacati starebbero valutando l’ipotesi di chiedere l’intervento al Prefetto o addirittura di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio.

Il blocco

Sono oltre 6mila i cittadini, in molti casi con gravi patologie, che attendono una convocazione per il riconoscimento dell’invalidità. Dall’inizio di ottobre, però, le commissioni non vengono convocate. «A tutt’oggi le visite di prima istanza sono ferme - denuncia il segretario dell’Inca Cgil, Antonio Cubeddu - si stanno gestendo, ma solo dal punto di vista burocratico, una parte delle pratiche dei pazienti oncologici». Attese che in qualche caso superano i diciotto mesi, contro i quattro stabiliti per legge.

Un brusco stop che da una parte rischia di vanificare gli sforzi che avevano consentito alle commissioni di dimezzare le 15mila pratiche accumulate durante il periodo dell’emergenza sanitaria, dall’altra costringe utenti già fragili ad attese estenuanti per il riconoscimento dell’invalidità civile e dei benefici, anche economici, collegati.

La causa

Ed economici sarebbero i motivi per cui l’iter è fermo: medici e amministrativi non avrebbero ancora ricevuto i compensi per le visite effettuate dall’inizio dell’anno. Sul pagamento delle prestazioni del personale interno fuori dall’orario di servizio, riconosciuto dalla Regione con 120 euro all’ora (più 12 euro per ogni visita effettuata) avevano mosso obiezioni i revisori dei conti delle Asl. «Questo nuovo regolamento ci consente di superare questo ostacolo e far ripartire a pieno ritmo il lavoro delle commissioni – affermava all’indomani dell’adozione del documento la direttrice amministrativa, Rosalba Muscas – Per il personale interno sono previsti tre tipi di pagamento, per quello esterno rimane il gettone di 120 euro l’ora».

L’Inps

L’unica nota positiva si registra sul fronte delle “omologhe”, ovvero le liquidazioni agli utenti ai quali il beneficio è stato inizialmente negato e poi riconosciuto dopo il pronunciamento del tribunale. L’Inps si era impegnato a smaltire entro fine anno le 150 pratiche giacenti: un mese fa ne erano state indennizzate la metà.

