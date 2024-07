Invalidità, 3500 pratiche bloccate 

La loro istituzione risale a circa due mesi fa ma si scopre ora che problemi e cavilli al momento insormontabili fra dipendenti e dirigenza Asl lasciano in congelatore le cinque nuove commissioni per l’accertamento dell’invalidità. Una beffa che i 3500 pazienti in attesa anche di due anni di un responso o di una convocazione ritengono inaccettabile perché le uniche tre commissioni operative hanno un carico di lavoro così ingente che le attività procedono a passo di lumaca. E si profila l’intervento, suggerito da alcuni sodalizi, dell’autorità giudiziaria: «Ci stiamo rivolgendo a un legale – anticipa Federica Ballocco, associazione “Il pane e le rose” di Carbonia, che dà supporto a persone con invalidità - per informare la Procura della Repubblica per quello che secondo noi è interruzione di pubblico servizio».

La protesta

Mesi e mesi di indignazione avevano portato la Asl in maggio a indire un bando finalizzato a recepire le manifestazioni di interesse di medici, assistenti sociali e amministrativi. E in effetti le istanze erano state ritenute incoraggianti, tant’è che la dirigenza Asl aveva addirittura deciso di integrare le tre commissioni esistenti con altre cinque, quindi in totale otto. Ma è trascorso tutto giugno e ora si è a metà luglio e le cinque nuove commissioni non hanno ancora iniziato ad affrontare le pratiche. Un mesetto fa era trapelato il dissapore in merito all’entità della retribuzione del personale interno. Questioni che non sono state superate.

L’azienda

La Asl non entra nel merito, ma conferma le difficoltà: «Nonostante le procedure esperite ci sono problemi con il personale del comparto, il che rende necessario trovare altre soluzioni su cui l’azienda sta già lavorando». L’appello a fare presto giunge non solo dagli utenti ma da chi ogni giorno cerca di curarne gli interessi sbrigando le pratiche per l’acquisizione dell’invalidità: «Siamo dinanzi a un dramma – fa notare Pietro Marras, pensionato, volontario di Carbonia che grazie alla sua esperienza nel settore prepara la documentazione degli utenti – pensiamo ai bambini e ai pazienti oncologici: vero che hanno la priorità ma talora le loro pratiche vengono espletate dopo sei mesi». E torna alla carica Giorgio Madeddu, medico di Iglesias, dell’associazione Amici della Vita: «Disinteresse totale di chi dovrebbe prendere decisioni: ho dovuto inviare una lettera al presidente della Regione».

RIPRODUZIONE RISERVATA