Invalidi, super lavoro per le visite 

Sos invalidi civili, dalle parole ai fatti. La Asl del Medio Campidano ha avviato il piano per azzerare entro l’anno la lista di attesa delle diecimila persone che aspettano di ottenere l’invalidità civile o gli ausili previsti dalla legge 104 come l’accompagnamento. «Diritto e agevolazioni – dice la commissaria straordinaria, Maria Francesca Ibba – sono le componenti della problematica che meritano la massima attenzione. Dietro ogni pratica aperta c’è una famiglia che attende e soffre la condizione socio-sanitaria del proprio caro. È proprio per questo che abbiamo dato priorità alla soluzione di un disagio non più tollerabile». In questi giorni si sta procedendo con l’acquisizione di nuove figure specialistiche, attualmente assenti in azienda, per la costituzione della commissione permanente medico-legale.

Il Piano

Il percorso ha seguito le decisioni assunte nel corso della conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria con i sindaci dei 28 comuni della Provincia, tenuta a Sanluri lo scorso 15 luglio. Nell’occasione è emerso il boom delle richieste, una vera e propria emergenza. Un’attesa che dura da anni e che coinvolge bambini, pazienti oncologici, invalidi e anziani. La Asl ha provveduto già a una rivalutazione della situazione pregressa, stabilito i nuovi criteri e avviato il progetto. Partenza da un bando pubblico per la ricerca dei professionisti del settore, figure che hanno permesso la formazione di 7 commissioni, una per i minori, un’altra che lavora per l’accertamento domiciliare e post-mortem. Dunque via al programma: convocazione e assegnazione della data della visita per tutte le pratiche oncologiche entro il mese di agosto e tempi di convocazione massimo di 10/15 giorni per le pratiche future, fino alla normalità della condizione.

Le visite

Fra le prime convocazioni anche quelle della commissione minori, l’arretrato si concluderà entro il 31 agosto, mentre il mese di settembre sarà dedicato interamente alle visite. Una priorità dettata dall’avvio dell’anno scolastico, in modo che tutti gli alunni disabili arrivino in classe con le dovute certificazioni. Per le altre categorie, le visite saranno al completo entro il 31 dicembre, i cittadini interessati stanno ricevendo la data dell’accertamento medico-collegiale. Coloro che hanno bisogno del certificato per l’inserimento lavorativo, attraverso il collocamento mirato o anche quelli delle liste speciali, verranno sottoposti a visita sul momento, su segnalazione dell’Agenzia regionale per il lavoro. E’ sufficiente la richiesta degli interessati qualora si tratti d’imminente assunzione entro 5 giorni lavorativi. In questo campo l’arretrato finirà entro il 30 settembre. Le persone in lista di attesa che non hanno ricevuto la convocazione, a partire da domani potranno segnalarlo alla mail dell'Azienda: invalidicivili.sanluri@aslmediocampidano.it.

