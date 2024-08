Invalidi ostaggi della burocrazia 

Commissioni invalidità: bisogna ricominciare (quasi) tutto da capo. E nel frattempo il numero delle pratiche cresce arrivando quasi a quattromila.

Le decisioni

La dirigenza dell’Azienda sanitaria del Sulcis è impegnata in questi giorni ad assumere una scelta drastica quanto (probabilmente) inevitabile: attingere da graduatorie esterne (quindi né Asl né Ares) nominativi di amministrativi cui offrire prestazioni aggiuntive purché si aggiungano ai medici che hanno già dato la disponibilità. Percorso che si sta rendendo necessario perché a due mesi e mezzo dalla costituzione delle cinque nuove commissioni per l’accertamento dell’invalidità, il personale del comparto ha sollevato problemi retributivi. Eccezioni su cui la Asl si è sempre mostrata critica ricordando che gli aspetti economici erano chiari sin dall’indizione del bando.

Forse anche agosto (personale in larga misura in ferie, attività fisiologicamente rallentata) trascorrerà con un nulla di fatto. E le commissioni per l’accertamento dell’invalidità, con gli annessi riconoscimenti delle leggi a sostegno dell’utenza, restano tre: le altre nuove cinque costituire ai primi di giugno lo sono solo sulla carta. Situazione di cui la dirigenza Asl, condotta da Giuliana Campus, prende atto, si dichiara di nuovo decisa a risolvere la situazione, ed è pronta ad attingere per il comparto delle commissioni personale esterno da graduatorie e selezioni varie. Non sono poi escluse altre modalità di reclutamento.

Le proteste

Mesi fa quando i ritardi nell’espletamento delle pratiche (anche due anni) erano sempre più evidenti, una ventina di associazioni del Sulcis Iglesiente, più vari sindaci, aveva protestato formalmente: «Siamo a una fase successiva – fa notare Federica Ballocco di “Il pane e le rose” di Carbonia, sodalizio che assiste persone con disagio – con un avvocato in questi giorni stiamo definendo gli aspetti tecnico legali propedeutici a una segnalazione che invieremo alla Procura della Repubblica». Le tre commissioni operative fanno il massimo, ma il volume di casi aumenta: «Per ogni medico di famiglia – spiega Giorgio Madeddu, medico di Iglesias, dirigente del sodalizio Amici della Vita – siamo a una media di una richiesta in più che perviene ogni 15-20 giorni: ho inviato una mail al nuovo Governatore, e a parte alcune decise prese di posizione in primavera mi stupisce ora la disattenzione e il silenzio dei sindaci del Sulcis Iglesiente. Eppure 4 mila persone che beneficerebbero di sostegni come la legge 162 o l’accompagnamento significherebbe centinaia di migliaia di euro in più in circolo nel territorio». E poi ci sono anche casi di minori che aspettano il nullaosta finalizzato a usufruire della docenza di sostegno.

