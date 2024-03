Invalidi, firmati i pagamenti 

Sospiro di sollievo per gli invalidi di Monserrato che aspettano i rimborsi previsti dalla legge 162. Giovedì il Comune ha eseguito i pagamenti: sono 341, di cui 257 relativi a gennaio per chi ha presentato la richiesta entro il termine del 10 febbraio. I restanti vanno a chi ha fatto la domanda con molto ritardo, per le spese dell'ultimo periodo del 2023: ora sono stati ultimati anche questi rimborsi.

Ci saranno persone cui la somma attesa non arriverà con questa tranche di pagamenti. L’assessora alle Politiche sociali, Claudia Lerz, spiega perché: «Il mese scorso hanno presentato la domanda oltre il termine: non è un nostro ritardo. Se le istanze non sono inviate entro il 10 del mese successivo, non si può avere il rimborso puntuale. Sono tempi stabiliti dalla Regione: il Comune spesso sollecita le persone a presentare le ricevute dei pagamenti per i quali chiedono il rimborso, affinché poi non ci siano ritardi per poter pagare le badanti, gli assistenti o gli educatori».

«Andiamo a regime»

È dunque fondamentale rispettare il termine, ribadisce ancora una volta l’assessora, che allo stesso tempo ammette che si è verificato un imprevisto organizzativo non facile da risolvere. «Ci siamo confrontati con l'ufficio, col quale c’è collaborazione, e ora si andrà a regime. Siamo soddisfatti del risultato e di come abbiamo affrontato la situazione. Ci dispiace per il disguido momentaneo, sappiamo quanto sia importante per una persona invalida avere prontamente i soldi dovuti dalla legge regionale 162 per il rimborso delle spese effettuate». Lerz ricorda a chi presenta la domanda che, se si ha una badante, occorre presentare la busta paga e, se si ha un educatore, le ricevute.

Domani la scadenza

«Entro domani, i richiedenti devono fare istanza per poter avere il rimborso relativo al mese scorso. Se la presentano oltre questa data, non potrà essere evasa assieme a quelle presentate entro il termine, quindi non si potrà poi parlare di ritardi da parte del Comune. È un regolamento della normativa regionale». Il fatto che in precedenza i rimborsi avvenivano entro il 15 o 20 di ogni mese era un’eccellenza dell’ufficio, dice Lerz. «I rimborsi generalmente nei vari Comuni sono fatti, secondo le norme, entro la fine del mese. Anche una settimana dopo, quindi, è comunque un buon risultato. Continueremo a garantire il pagamento mensile».

