Invalidi e poveri, un sardo su 10 vive con l’assegno assistenziale 

Ma c’è anche un altro aspetto che pesa e che riguarda in particolare le donne. «In Sardegna rispetto a tutte le altre regioni oltre l’80% di assistenti per gli anziani o le colf sono sarde, nelle altre regioni è il contrario, sono perlopiù straniere. Molte famiglie – aggiunge Carta - vivono grazie a queste entrate, ma poi quando si arriva a fare il calcolo delle pensioni l’effetto è quello sotto i nostri occhi. Per tanti anni magari hanno svolto questo lavoro o in nero o con contratti molto semplici, questo significa, però, che non hanno potuto versare i contributi necessari per la pensione e sono confluite nelle prestazioni pensionistiche assistenziali».

Tra pensioni e assegni sociali, trattamenti agli invalidi civili e indennità di accompagnamento, un sardo su dieci vive grazie al cosiddetto assegno assistenziale erogato dall’Inps. Nel solo 2022, in Italia, l’assistenza con un abito pensionistico ha assorbito il 46,5% dei nuovi trattamenti per una spesa di 3,6 miliardi su 14,1 complessivi. Di questi la maggior parte è concentrata al Sud e, in questo quadro, secondo la rilevazione dell’Ente previdenziale, la Sardegna occupa il quinto posto, dopo Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

Le cause

«Le cause sono diverse», spiega Mauro Carta, presidente Acli Sardegna, «la prima è sicuramente legata agli effetti sanitari, che portano le persone con invalidità a ricevere la pensione sociale. La seconda, invece, riguarda sicuramente l’aspetto reddituale. Se analizziamo, per esempio, il reddito pro capite della Sardegna, soprattutto nei comuni sotto i mille abitanti, dove ci sono poche persone in età lavorativa che sono impiegate in agricoltura e affini, notiamo che non ci sono state o non ci sono grandi entrate economiche e questo porta a ricevere dopo una certa età questo tipo di pensione».

La precarietà

In questa fotografia è dunque massiccia la presenza femminile. «Si tratta soprattutto di casalinghe - evidenzia Alberto Fanari segretario regionale Fnp Cisl-. Ma conta molto anche l’anzianità. Tutto nasce dalla difficoltà per queste persone di versare i contributi lavorativi all’istituto. Oggi per andare in pensione servono minimo vent’anni di contributi, purtroppo c’è gente che ne ha 15 e non riesce ad accedere a quella di anzianità, quando arriva ai 67 anni non può far altro che prendere quella sociale per sopravvivere. Purtroppo la precarietà lavorativa nella nostra terra ha influito tanto e negativamente».

Il concetto lo ribadisce Rinaldo Mereu, segretario generale della Uil Pensionati Sardegna: «Oggi ci sono tante pensioni assistenziali perché non solo non si è tutelato il lavoro e non si è operato per una forte e incisiva politica per lo sviluppo lavorativo, ma non si è neanche prevenuta l’incidenza delle cronicità e delle malattie. Già dal 2010 c’erano i campanelli d’allarme, ma nulla è stato fatto. Gli assegni intervengono nelle situazioni di crisi e difficoltà legate alla precarietà lavorativa, ma devono far parte della fiscalità generale e non essere conteggiati come previdenza».

L’invecchiamento

Mereu, però, pone l’accento anche sul calo demografico. «In Sardegna c’è un sostanziale invecchiamento della popolazione e anche questo condiziona il focus, senza contare la notevole incidenza di persone affette da diverse patologie, particolarmente presenti nell’Isola e la tutela e sicurezza del lavoro, spesso venute meno che hanno portato a diverse invalidità».

L’assenza di lavoro in Sardegna è il fattore determinate per Marco Grecu, segretario generale Cgil Spi: «Molti utilizzano lo stato di salute per trovare una soluzione alternativa, quindi questa influenza può essere determinata da una situazione personale particolarmente precaria. Dall’altra parte, invece, le persone che hanno lavorato in agricoltura, artigianato, c ommercio , hanno versato negli anni contributi minimi e si ritrovano con pensioni integrate al minimo ».Si tratta di cause legate a vecchie abitudini anche per Pierpaolo Spada segretario di Confartigianato : «I lavoratori autonomi che hanno pagato contributi ridotti, a fine carriera si sono ritrovati con il conteggio pensionistico particolarmente basso, quindi non raggiungendo l’entità minima della pensione, è scattata l’integrazione al minimo. Anche se oggi sta aumentando la media delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori autonomi».

