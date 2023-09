Invalidi civili, una lunga via crucis 

Nei casi più eclatanti l’attesa ha sfiorato i diciotto mesi, a fronte dei quattro entro i quali per legge l’iter dovrebbe essere concluso. È una via crucis fatta di lunghe attese e burocrazia ostile quella che i cittadini fragili oristanesi devono percorrere per vedersi riconoscere l’invalidità civile e i relativi benefici economici. A lanciare l’allarme sono nove patronati della provincia che minacciano azioni più incisive per tutelare i diritti dei propri assistiti. Dalla Asl, però, rassicurano «stiamo aggredendo il problema, in due anni abbiamo dimezzato il numero delle pratiche arretrate: contiamo di arrivare all’azzeramento entro giugno 2024».

La situazione

Attualmente sono poco meno di settemila gli utenti che attendono di essere convocati dall’azienda sanitaria per la prima visita. «Nella maggior parte dei casi - fanno sapere i rappresentanti di Acli, Enapa - Confagricoltura, Enasco 50&Più - Confcommercio, Epasa Itaco - Cna, Inapa- Confartigianato, Inca-Cgil, Inas-Cisl, Ital - Uil e Sias - Mcl - gli invalidi civili sono costretti ad aspettare oltre un anno per ottenere l’accertamento della disabilità. La causa principale sta nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda e la prima convocazione a visita in carico alla Asl».

I ritardi

Fatta eccezione per i malati oncologici e i minori, gli appuntamenti vengono fissati anche a distanza di dodici mesi. «Tale attesa non trova giustificazione nemmeno nell’arretrato venutosi a creare a causa della sospensione delle visite nel periodo Covid - tuonano dai patronati - le stesse infatti sono ormai riprese da oltre due anni senza un efficace programma di recupero». Un labirinto dentro al quale finiscono persone fisicamente e psicologicamente già fragili. «Basti pensare alla famiglia in cui è presente un genitore affetto da Alzheimer che non può permettersi un’assistenza qualificata; a quella che necessita del congedo per poter assistere il proprio familiare in stato vegetativo, a chi non può permettersi il pagamento della retta per strutture specializzate o al lavoratore affetto da sclerosi multipla che è costretto a utilizzare le proprie ferie anziché poter usufruire dei permessi spettanti per legge - si legge ancora nella nota. I ritardi nella definizione delle pratiche precludono anche le agevolazioni legate all’assistenza e alla tutela degli invalidi. «Siamo consapevoli della situazione - replica il direttore generale della Asl Angelo Maria Serusi - ma stiamo facendo il possibile per recuperare i ritardi accumulati a causa del Covid e della carenza di organico».

L’emergenza

Fornisce un quadro più dettagliato il dottor Mario Piras, dell’area Prevenzione. «Eravamo arrivati a quindicimila pratiche pendenti in parte per il blocco durante l’emergenza sanitaria, in parte per l’assenza delle figure professionali necessarie - spiega - Dopo l’arrivo del direttore generale abbiamo implementato le commissioni che oggi sono dodici e lavorano a pieno ritmo». A Oristano sono in tutto otto: quattro gestiscono le pratiche ordinarie, una si occupa dei casi oncologici (che vengono trattati entro quindici giorni), una dei minori, una dei casi di cecità civile, l’altra valuta quelli di sordità. Altre quattro sono dislocate nel territorio: una a Ghilarza, una ad Ales, una a Terralba e una a Bosa. «Qualche mese fa eravamo stati richiamati dai revisori dei conti a svolgere tutte le attività all’interno delle ore di servizio - aggiunge Serusi - Una recente delibera della Regione ha chiarito che, per abbattere le liste d’attesa, le commissioni possono riunirsi oltre il normale orario a fronte di un gettone di presenza di 120 euro». Per gli invalidi civili, però, quello della Asl non è l’unico problema. Le pratiche poi devono superare la valutazione dell’Inps: spesso l’epilogo è una legale e c’è non fa in tempo ad arrivare a sentenza.