Invalidi beffati, niente visite 

Accedere alla visita per l'invalidità civile è ancora un’odissea e non si placa la rabbia di chi oltre ad affrontare gravi disagi fisici si deve confrontare anche con i tempi interminabili dettati dalla burocrazia. Le domande depositate presso gli uffici oggi sono tantissime. Qualcuno aspetta da quasi due anni. Per i pazienti oncologici, che avrebbero diritto alla visita entro i due mesi dalla presentazione della richiesta, la situazione non è diversa, i mesi spesso diventano quattro e qualche volta anche di più. Il mancato riconoscimento dell’invalidità e della condizione di handicap, inoltre, preclude l’accesso ad altri strumenti come la legge 162 o il “Ritornare a casa” o il “dopo di Noi” che consentono ai pazienti di affrontare in maniera dignitosa la loro vita.

La protesta

Spesso a causa di mille ingorghi burocratici sono in tanti che devono rinunciare a godere di tanti servizi che invece dovrebbero essere un diritto. Matteo Fenu, appartenente all’associazione “Il pane e le rose” che aggrega al suo interno diversi amministratori di sostegno e operatori del settore sociale non fa sconti a nessuno: «Oggi stanno chiamando alle visite coloro che hanno presentato domanda nell'aprile 2022, 19 mesi fa. È uno scandalo. La Asl ha delle responsabilità enormi. Sino a qualche tempo fa le commissioni mediche chiamate a pronunciarsi erano almeno quattro. Oggi è soltanto una che si concentra, giustamente, sui pazienti oncologici». Ma non è tutto. «Tra l’altro – prosegue Fenu – oggi i commissari non possono riunirsi fuori dall’orario di lavoro. Questo significa allungare ancora i tempi e sottrarre i professionisti ai servizi sanitari in cui prestano la loro opera». Protesta anche Cristina Sanna, amministratrice di sostegno: «Ho presentato una domanda per un rinnovo della 104 a luglio 2022 e ad oggi ancora nessuna risposta. Da tempo stiamo facendo notare tutti i problemi ma niente è cambiato. È inaccettabile trattare così chi già parte da una situazione di svantaggio».

Sportello sulcitano

Daniele Mele dell’associazione Sportello sulcitano e consigliere comunale denuncia: «Nonostante svariate richieste di incontro al direttore generale della Asl Giuliana Campus, nonostante le pec dove comunichiamo che alcuni malati oncologici gravissimi attendono da mesi la convocazione a visita, nonostante le centinaia di chiamate all’ufficio invalidi e a tutti i recapiti disponibili, ad oggi non abbiamo avuto ancora nessuna risposta. Noi continueremo a chiedere un incontro per capire se questi malati gravissimi otterranno la dovuta considerazione. Se nulla cambierà ci vedremo costretti ad attivare altre forme di protesta, compresa l’occupazione della sede Asl di via Dalmazia». Nelle settimane scorse anche la Cgil aveva alzato la voce con una protesta sotto gli uffici ma nulla è cambiato.

RIPRODUZIONE RISERVATA