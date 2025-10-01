Invalida senza accompagnamento 

Undici mesi di attesa. Tra burocrazia, comunicazioni a senso unico e una miriade di visite specialistiche pagate privatamente, una paziente con la sclerosi multipla aspetta l’accompagnamento da quasi un anno. A denunciare l’accaduto è la sorella Loredana Loddo, che non si capacita di come si possa lasciare una persona con grossi problemi di salute in balia degli eventi. La sorella, oltre alla sclerosi multipla, ha una svariata sfilza di patologie. Tradotto, nella sua vita quotidiana, dolori che le impediscono di camminare, difficoltà nei movimenti tanto da avere necessità di un supporto, e il bisogno di avere assistenza continua anche per le piccole cose. Per questo ha dovuto assumere un badante.

La vicenda

Dal 2021 la donna ottiene l’accompagnamento con cui può gestire tutte le sue spese, perché sta male e non può lavorare. Fino a ottobre scorso, quando arriva una raccomandata che la paziente vede in ritardo - il venerdì – e che le comunica che il lunedì successivo si sarebbe dovuta recare all’Inps di Nuoro per la visita collegiale riservata ai pazienti che hanno un’invalidità. Loredana, che sta al fianco della sorella, si muove subito per recuperare la documentazione e sbrigare tutte le procedure e invia tramite mail documenti e certificato del medico che attestava che la sorella non poteva presentarsi perché non stava bene e non riusciva a muoversi. «Silenzio», dice Loredana Loddo. «Non arriva nessuna comunicazione, nessuno mi da segni di vita. Anche telefonicamente era impossibile mettersi in contatto con l’Inps per avere informazioni. Fino a gennaio. Quando arriva la richiesta da parte dell’inps di rendere quasi 3000 euro, soldi non dovuti secondo loro, perché non avevano letto il certificato. Andiamo all’Inps di Lanusei che ci consiglia di inviare una pec con tutta la documentazione allegata, già spedita peraltro a ottobre. Non succede niente e nel frattempo contatto un avvocato».

L’attesa continua

La risposta arriva, quattro mesi dopo. Ci viene comunicato che il fascicolo è stato trasmesso alla commissione medica e che a breve verrà fissata una data per la visita. La convocazione è finalmente fissata per il 22 luglio, la visita certifica la patologia e la conseguente invalidità. «È passato agosto, poi settembre e ancora non è arrivato l’assegno. Mia sorella non può lavorare, quelle sono risorse che le servono per pagare il badante, le spese vive, le bollette. Siamo ancora in attesa dell'accompagnamento e degli arretrati e ancora ci stanno chiedendo integrazioni. Mi fa rabbia l’ingiustizia, ci sono pazienti lasciati in balia di un sistema che non funziona. Non si priva un’invalida dell’accompagnamento perché non si legge una mail. È stato un momento veramente difficile. Loro dovrebbero essere dalla parte dei pazienti, ma a me sembra che a favore degli invalidi ci siano solo quelli che stanno vicino agli invalidi».

RIPRODUZIONE RISERVATA