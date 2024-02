Invalida ma niente pensione 

Pensione di invalidità prima concessa poi negata: un incubo senza fine per una paziente di Domusnovas.

La storia

È affetta da una patologia oncologica e nel maggio del 2021 l’Inps (la sede di Iglesias) le accerta un’invalidità civile del 100 per 100 e le eroga una pensione di invalidità con indennità di accompagnamento. Un mese dopo, però, secondo il racconto (avvallato dalle carte) di Tamara Murgia, commerciante domusnovese di 52 anni, pur non modificando il suo stato di invalidità, l’ente di previdenza torna sui propri passi e chiede di restituire la somma dato che «è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante». A malincuore, la donna esegue confidando nella visita di revisione dell’invalidità per la quale viene convocata con un sms l’11 novembre 2022: stando sempre al suo racconto, la visita salta due volte per mancanza della commissione al completo e viene svolta il 24 novembre. Il 30 novembre nuova nota dell’Inps: non è l’atteso verbale della visita con il responso auspicato bensì un avviso di «sospensione della prestazione di invalidità civile per mancata presenza a visita di revisione». Dopo lo sconcerto e le mancate risposte alle sue varie richieste di spiegazioni, Tamara Murgia insiste, scrive pec, chiama il numero verde e si reca più volte all’Inps di Iglesias dove il 27 febbraio 2023 le viene data una risposta: «Mi è stato detto che non è stato stilato alcun verbale di invalidità civile in quanto lo stesso sarebbe stato annullato per Cud» e che «la sua pratica non risulta più nel sistema in quanto cancellata. Insisto ma vengo solo invitata a rivolgermi ad un patronato per far fare domanda di ricostituzione».

Senza risposte

Da allora la commerciante attende ancora di conoscere l’esito di quella visita di revisione dato che il relativo verbale (dal quale dipende la sussistenza dell’invalidità al 100 per 100 e il riconoscimento della pensione) non le è mai arrivato. La donna ha contattato un legale per chiarire una vicenda che appare indecifrabile. E ci sarebbero anche altre stranezze: «In una delle mie visite all’Inps di Iglesias mi era anche stato detto di non tenere conto della comunicazione di sospensione della prestazione di invalidità e che il famoso verbale sarebbe arrivato. Ma come fanno a prendere certe decisioni senza inviare informazioni ufficiali alla diretta interessata? Sono sconcertata».

Tramite l’ufficio stampa l’Inps replica: «Non si evidenziano inadempienze da parte dell’Inps. La prestazione riconosciuta a suo tempo alla signora Murgia era già stata revocata da giugno del 2021 a seguito di revisione che ha determinato il mancato riconoscimento del 100 per cento di invalidità. Attualmente - prosegue l’Inps che fa sapere di aver contatto la donna - la signora è in attesa di ricevere il verbale relativo ad una successiva revisione che la commissione medica di Iglesias redigerà non appena si sarà compiuto un aggiornamento procedurale».

