Inutilizzabile l’ecoisola di via Nevio 

Non c’è pace per le ecoisole informatizzate di Monserrato: un nuovo episodio di vandalismo ha colpito la postazione di via Nevio. Come già successo altre volte, lo sportello, quello dell’organico, è stato forzato pur essendo già pieno e dunque impossibilitato a ospitare altre buste. Il risultato è stato quello di sempre: il meccanismo è andato in protezione, poi lo sforzo reiterato ha causato il guasto del dispositivo.

Fuori uso dunque tutta l’ecoisola, un nuovo stop che si aggiunge a tanti altri verificatisi negli ultimi mesi anche nelle postazioni di via Cabras e via Capo Comino, a causa del cattivo utilizzo. Davanti all’impossibilità di depositare la propria spazzatura nell’ecoisola, c’è chi ha abbandonato davanti alla postazione i propri sacchi di spazzatura. L'area è stata immediatamente ripulita dal Comune, e le telecamere presenti in zona saranno visionate per rintracciare i responsabili del gesto. (d.l.)

