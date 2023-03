«Inutilizzabile il capannone  polivalente» 

Quando sarà restituito alle società sportive il capannone polivalente che ospitava l’hub vaccinale della Asl del Medio Campidano? Lo chiedono gli sportivi del paese e i due consiglieri comunali del gruppo misto Nicola Orrù e Stefano Altea che più volte hanno chiesto chiarimenti in consiglio comunale: «A breve sarà passato un anno dalla chiusura dell’hub vaccinale – rimarca quest’ultimo - e ancora la comunità non ha a disposizione il capannone polivalente nonostante le ripetute promesse del sindaco Carlo Tomasi. Aveva dichiarato in consiglio comunale che entro il primo gennaio il locale sarebbe stato di nuovo nella disponibilità delle associazioni sportive e sociali». Ma il sindaco Carlo Tomasi replica così: «Ho già incontrato più volte la direzione della Asl che deve provvedere alla rimozione delle attrezzature e agli impianti di riscaldamento e condizionamento, il cui costo non può essere sostenuto dal Comune».

