«Inutile un’altra scuola dell’infanzia» 

«Al termine dei lavori del palazzo municipale, costato oltre 4 milioni e mezzo, le aule della scuola di via Don Minzoni, saranno nuovamente nella piena disponibilità del Comune», proseguono, «sarebbe bastato fare le dovute valutazioni, intervenendo sul costruito e non sulla nuova costruzione che, a rigor di logica, per una buona amministrazione è una scelta antieconomica. Realizzare nuovi edifici quando si ha possibilità di agire su quelli esistenti, significa raddoppiare i costi di gestione con la naturale conseguenza che si deve obbligatoriamente tagliare sugli investimenti per gli altri servizi».

«Il Pnrr è una grande opportunità per il nostro territorio, ma può portare ricchezza e benefici solo se le scelte sono accurate, diversamente saranno un danno per il futuro in termini di gestione. L’idea di costruire una nuova scuola dell'infanzia non è una scelta oculata ma è, probabilmente, quella più facile. C'era una fonte di finanziamento e l'area era disponibile? Niente di più immediato, neanche il minimo sforzo in un ragionamento che tenesse conto dei costi-benefici», puntualizza l’opposizione, ricordando che, una recente statistica ha evidenziato che la comunità è in forte calo demografico. Infatti, il prossimo anno, i bambini che frequenteranno la scuola dell'infanzia dovrebbero essere solo 130 suddivisi in otto sezioni distribuite in tre scuole. Quella che nascerà in via Tortolì, disponibile solo dal 2026, invece, dovrebbe ospitarne circa cento.

Una nuova scuola dell'infanzia, per quanto possa essere allettante, è una scelta poco ragionata e soprattutto poco calata sulle reali necessità locali». A dirlo, all’indomani dell’approvazione in Giunta del progetto per la realizzazione, grazie agli oltre 2 milioni di euro arrivati dal Pnrr, di un altro asilo in città, sono i consiglieri di minoranza del gruppo “Quartucciu nel cuore” e di quello misto.

Pochi bambini

Intervenire sul costruito

E a Quartucciu diversi sono gli edifici pubblici, realizzati negli anni con fondi europei, ma oggi inutilizzati e chiusi. «Proprio l'ex asilo di via Biserta è uno di quelli su cui si ha il dovere di intervenire sia per la sua forte connotazione identitaria che per la posizione che occupa all'interno del centro urbano. Deve rivivere come luogo centrale di relazioni e scambi culturali o sede dell'archivio storico semmai si avesse la voglia di recuperare il nostro archivio dal Comune di Cagliari».

E aggiungono: «I fondi Pnrr devono essere utilizzati per realizzare nuovi servizi per la collettività, non per raddoppiare quelli che già sono sufficienti a rispondere alla domanda, altrimenti nessuna nuova famiglia o impresa sceglierà di investire nel nostro territorio», rimarcando che è necessaria un'analisi approfondita del tessuto sociale e economico, dello sviluppo demografico e urbanistico. «Esattamente il contrario rispetto alla politica portata avanti da questa maggioranza, più attenta a spendere che a gestire le risorse come un buon padre di famiglia. Inoltre non si capisce ancora che fine abbia fatto il progetto già pagato per la realizzazione di un asilo nido».

