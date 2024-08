«Inutile spesa da 500mila euro» 

I medici non le vogliono, i coordinatori infermieristici di tutti i reparti le bollano come inidonee e, in certi casi «a rischio», i sindacati chiedono chiarezza con lettere inviate anche all’Anac. C’è alta tensione, al Brotzu, sulla fornitura da quasi mezzo milione delle pompe infusionali che dovrebbero essere utilizzate per la somministrazione in vena dei farmaci ai pazienti. Il carteggio è fitto, le richieste di blocco numerose e provenienti da più fronti, tutti composti da addetti ai lavori. Dall’azienda, per ora, è arrivata una sola risposta: il problema non esiste. «Ma c’è: gli apparecchi forniti non vanno bene»: a dirlo è Giorgio La Nasa, che da direttore della struttura complessa di Ematologia dell’Arnas, assieme al collega di Oncologia medica Luigi Mascia, ha firmato una lettera con la quale chiedeva la sospensione della consegna di quelle pompe, finite al centro di un caso nel più importante ospedale della Sardegna.

Il macchinario

Con un'aggiudicazione deliberata a marzo l’azienda Brotzu (al quale fa capo anche l’Oncologico) ha acquistato i dispositivi elettronici necessari per infondere la terapia endovenosa in maniera precisa, in termini di tempo e dose. C’è chi alle macchine rimane attaccato anche per tutta la giornata, con la somministrazione di più farmaci in contemporanea. Per questo sono stati realizzati apparecchi snelli e leggeri con più vie di inoculazione: il paziente, se è in condizione, è libero di muoversi e badare a se stesso mentre riceve la terapia. E qui nasce il problema: secondo le segnalazioni-denuncia che arrivano dagli ospedali, con due lotti dell’appalto – per oltre 450 mila euro – sono state messe in consegna delle pompe a una sola via, «non conformi al capitolato», hanno scritto subito La Nasa e Mascia. Che, rimasti inascoltati, hanno reiterato il reclamo a fine giugno, chiedendo lo stop alla fornitura al Businco.

Le proteste

Alle segnalazioni dei due medici si sono aggiunti gli allarme di tutti i coordinatori infermieristici di San Michele e Businco: con una missiva spedita a metà luglio ai vertici dell’azienda hanno spiegato che le pompe in consegna «non sono idonee alla infusione di farmaci incompatibili tra loro», «hanno due vie non reali ma fittizie» e nasce «un rischio quando le soluzioni dovessero essere incompatibili». Inoltre i nuovi macchinari pesano quattro chili e mezzo, a fronte dei 500 grammi di quelli già in uso. Non sono compatibili con le aste portaflebo e, alla fine, è necessario usarne il doppio dei necessari.

Il medico

«Questo comporta dover allestire una specie di albero di Natale di pompe infusionali per ogni paziente: un ritorno al passato», commenta La Nasa. Con queste «i pazienti sono costretti a restare allettati. Ne va della loro qualità della vita, perché dovrebbero potersi muovere badare alla loro igiene. Ma ci sono anche pericoli come le piaghe da decubito. E parliamo», sottolinea il medico, «di soggetti con elevatissima fragilità, come i leucemici».

Il sindacato

Il responsabile dell’appalto ha risposto ai reclami, ufficiali, con altrettanta ufficialità: «Le pompe acquisite rispettano il capitolato. Basta con gli allarmismi», ha detto in sintesi. A portare il caso fuori dalle mura dell’ospedale è stato il sindacato Fials, con il suo segretario Paolo Cugliara: «Il fine ultimo del sistema sanitario è il benessere del paziente, in sicurezza», spiega, per aggiungere: «Mi chiedo come sia possibile che davanti a puntuali e preoccupanti segnalazioni da parte di medici e infermieri si possa insistere con l’utilizzo di dispositivi definiti inidonei. Confidiamo», conclude Cugliara, «in un ripensamento da parte dell’azienda».

