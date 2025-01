Inutile la rete di Bolzan La Primavera ko col Monza 

Monza 2

Cagliari 1

Monza (4-4-2) : Vailati; Azarovs, Postiglione, Domanico, Capolupo (1' st Reita); Nenè (41' st Gaye), Berretta, Ballabio N., De Bonis (28' st Pedrazzini); Longhi (41' st Bagnaschi), Forson (22' st Zanaboni). In panchina Ballabio A., Viti, Crasta, Romanini, Miani. Allenatore Brevi.

Cagliari (3-4-1-2) : Iliev; Pintus (1' st Liteta), Soldati, Cogoni; Arba (1' st Grandu), Balde, Marcolini (37' st Sulev), Marini (16' st Achour); Simonetta; Bolzan, Vinciguerra (28' st Trepy). In panchina Auseklis, Malfitano, Ardau, Tronci, Franke. Allenatore Pisacane.

Reti : 41' pt Domanico rig., 10' st Longhi, 23' st Bolzan.

Arbitro : Bozzetto di Bergamo.

Note : ammoniti Cogoni, Pintus, Postiglione, Capolupo, Liteta, Nenè, Soldati, Berretta. Recupero 1' pt e 5' st.



Seconda sconfitta consecutiva per la Primavera del Cagliari che, al Centro Sportivo Luigi Berlusconi, è stata battuta per 2-1 dal Monza nel corso del turno infrasettimanale.

Il primo squillo della gara arriva al 10' con il tirocross di Berretta su punizione, Iliev respinge con i pugni. Al 26' con Simonetta dal limite dell'area, Vailati allontana. Sulla respinta cross di Arba, Bolzan non ci arriva. Al 33' ancora Simonetta con una punizione, Vailati gli nega la rete e sul tap-in Marini spreca. Al 40' contatto in area rossoblù tra Simonetta e Longhi e per l'arbitro è rigore. Sul dischetto Domanico, che non sbaglia.

Nella ripresa i rossoblù partono subito forti. Al 50' bella punizione di Marcolini, l'estremo difensore avversario abbassa ancora una volta la saracinesca. Al 55' il raddoppio dei padroni di casa: calcio d'angolo di Forson, Longhi in rovesciata segna un eurogol sotto l'incrocio. Al 63' azione magistrale dei cagliaritani con Marcolini per Simonetta, quest’ultimo per Achour che di prima gira a Bolzan e il 19 rossoblù trafigge Vailati, ed è 2-1. All'88' occasionissima per Trepy dal limite dell’area, fuori di poco.

Nel recupero, al 95', Simonetta mette in mezzo da calcio d'angolo, a saltare c'è anche Iliev che, di testa, non trova il 2-2.

RIPRODUZIONE RISERVATA