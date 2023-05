Introvabili camerieri e pizzaioli 

Il lavoro c’è, ma da tanti viene rifiutato. Trovare professionisti invece è proprio impossibile. Lungo tutto il Sinis, da Cabras a San Vero Milis, trovare camerieri, pizzaioli, cuochi e lavapiatti in vista della stagione estiva sta diventando sempre più difficile. E guai a chiedere agli operatori se è vero che la paga sia bassa. Tutti rispondono all’unisono: «Assolutamente no, i contratti sono regolari. Manca la voglia».

Il caso

Basta entrare nelle strutture ricettive del territorio per capire che i curriculum che arrivano sono pochi: «Abbiamo pubblicato vari annunci ma ad oggi non si è fatto vedere nessuno - racconta Romeo Belluzzu, titolare del ristorante Tharrae, nella borgata marina di San Giovanni di Sinis - Noi abbiamo bisogno di camerieri di sala. Questa volta però la colpa non è del reddito di cittadinanza. Il problema è che i giovani oggi hanno tutto, hanno una famiglia alle spalle. Preferiscono avere meno soldi in tasca e in estate divertirsi. Oppure stare a casa con i cellulari: è una generazione difficile. Questo per noi è un danno». Eppure gli stipendi non sono bassi: un cameriere full time arriva a prendere circa 1500 euro al mese. Un cuoco oltre i duemila. Mentre un lavapiatti circa 1200.

Il lavoro tutto l’anno

Dal ristorante Vento Maestro, sempre a San Giovanni, parla Francesca Muroni, una delle titolari: «La ricerca rispetto allo scorso anno va meglio. A noi mancano ancora una o due figure. I giovani però cercano un lavoro che dura più tempo, non solo luglio e agosto». Franco Contini, titolare del chiosco a Mari Ermi, in questi giorni inizierà a contattare i vari ragazzi che hanno inviato il loro curriculum: «Speriamo bene - dice - per invogliare, ma anche perché arrivare da noi non è semplice, offro vitto e alloggio». Dall’agriturismo Su Barroccu, nella strada tra Riola Sardo e Nurachi, parla il titolare Maurizio Mocci che pochi giorni fa ha utilizzato anche i social per tentare di trovare camerieri: «Però non mi chiama nessuno. Tutto questo è assurdo. Senza personale è impossibile lavorare. Non è vero che i ragazzi sono sottopagati come si dice. Non è vero che bisogna lavorare tutto il giorno. Manca la voglia, non c’è altra spiegazione».