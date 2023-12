«Introvabile il farmaco salvavita» 

In una disperata corsa contro il tempo, Emma Putzu, 61enne, moglie di un trapiantato di cuore, Carlo Cattide, 63 anni, si trova immersa in un incubo da oltre una settimana. Il protagonista di questa angosciante storia è il farmaco salvavita Accord, un acido micofenolico, fondamentale nel processo di prevenzione del rigetto degli organi trapiantati. Ciò che rende la situazione ancora più critica è la sua irreperibilità in tutta Italia. Mentre nel resto d'Europa si riesce ad acquistarlo, alla modica cifra di mille euro, l’Italia sembra intrappolata in una spirale di inefficienze, mettendo a repentaglio la vita di chi dipende da questa terapia vitale.

Il trapianto

«Quattordici anni fa, il trapianto è diventato per mio marito il biglietto d’ingresso per una vita nuova. Ha sempre assunto questo farmaco, un compagno fedele nella battaglia contro il rigetto del rene trapiantato. Ma ora questo elisir di vita, che in passato ha contribuito a mantenerlo in piedi, è diventato il cruccio della nostra esistenza. Immaginate: un farmaco che ha il potere di dar vita oggi è introvabile in tutta Italia. Mio marito è ridotto a letto, senza forze per affrontare una giornata normale. È da sottolineare come questo farmaco provochi anche il cancro, e mio marito l’ha avuto alla gola».

Un farmaco irreperibile

«Mio marito dovrebbe fare una maratona con questo farmaco, tre volte al giorno, per tenere a bada il suo sistema immunitario. Peccato che, al momento, sembra che questo medicinale risulti impossibile da trovare in tutte le farmacie d’Italia. Non è la prima volta che ci imbattiamo in questo inferno. Già a maggio, ci siamo trovati a fare i conti con una situazione simile. La mia farmacista di fiducia è al limite della disperazione. Abbiamo persino tentato la via di un medicinale alternativo, ma il destino ha deciso che mio marito è allergico a tutti gli altri farmaci simili. Ormai, il contatore è arrivato a oltre dieci giorni senza il salvavita. Il prossimo passo? Non voglio nemmeno immaginare quale contorsione dovrà fare la nostra vita. Qualcuno ci dia una soluzione, perché il prossimo round potrebbe essere troppo pericoloso per essere combattuto».

Cifre folli

«In questa situazione assurda, mi hanno consigliato di fare il viaggio della disperazione fino al confine svizzero o di organizzare una spedizione in Germania per cercare questo farmaco. Il prezzo? Mille euro. Da giorni sto cercando di mettermi in contatto con la farmacia vaticana, persino pronta a prendere un volo, ma non ricevo alcuna risposta. E anche nel caso riuscissi a procurarmi questo farmaco a Roma, non è proprio sostenibile dover prenotare un volo ogni volta che si presenta la necessità di un medicinale così fondamentale».

