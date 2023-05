Intrighi politici e alta tensione Il catalano “Pacifiction” anche in Italia  

In un sorprendente mix di thriller psicologico e intrighi politici, l’ultimo film del regista catalano Albert Serra i Juanola è finalmente disponibile anche nel nostro paese. Con “Pacifiction”, vincitore di due premi Cesar, assistiamo a un’operazione che ricorda da vicino (dietro esplicita ispirazione del regista) le atmosfere stranianti del “Chinatown” di Polanski, con un risultato che non regala niente allo spettatore e anzi lo pone in seria crisi.

L'alto commissario della Repubblica De Roller alloggia e opera a Tahiti, nella Polinesia francese, come diretta emanazione del governo. Per mantenere un basso profilo gestisce un elegante hotel con sala notturna, cui accedono spesso personalità influenti e di potere. Girano voci su un presunto piano governativo che prevede la riapertura del programma nucleare e la sperimentazione di ordigni sull’isola. La situazione perciò diviene complessa per il commissario, sia rispetto alla mediazione coi soggetti coinvolti sia per i sospetti che man mano pesano sulla sua sicurezza.

A impersonare l’eccentrico e impenetrabile personaggio è il monumentale Benoît Magimel, capace di far dubitare costantemente lo spettatore per ogni singola azione che gli vediamo compiere, come per lo stato d’animo che di volta in volta manifesta.

Una tensione lenta e man mano crescente che si costruisce quasi esclusivamente sui dialoghi - e su brevi, azzeccati colpi visivi - confeziona un’opera piacevolmente scomoda per l’allerta che suscita col peso delle sue premesse, ma soprattutto per la sua impossibilità di essere pienamente decifrabile. (g. s.)