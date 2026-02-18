Intrepidi Monelli domani alle 21 c’è Daniele Fabbri 

Continua a Cagliari la rassegna “I Grandi autori del teatro nostri contemporanei 2026: XVI edizione” al Teatro degli Intrepidi Monelli, in viale Sant'Avendrace 100. Domani alle 21 andrà in scena Daniele Fabbri con “Clitoridere”.

Lo spettacolo ha registrato il sold out, confermando il grande interesse per questo monologo ironico sui tabù del sesso. Si tratta, infatti, di un one-man show che affronta i tabù sessuali con umorismo provocante, mescolando aneddoti personali, curiosità scientifiche e storiche, lontano da stereotipi volgari. L’obiettivo è promuovere libertà di espressione e piacere comico.

Daniele Fabbri, classe 1982, pioniere italiano della stand-up comedy, per celebrare i 15 anni di attività torna con un monologo di satira graffiante e senza peli sulla lingua. «Da qualche anno la maggior parte dei comici ha messo da parte la matrice satirica e di critica sociale per dedicarsi a un umorismo più intimo e personale. Daniele Fabbri ha il pregio straordinario di non aver mai smesso di prendere di mira, con sguardo sferzante e senza compromessi, la politica e la società, attraverso una scrittura comica chirurgica che eleva i suoi monologhi di stand-up averi e propri pezzi di letteratura satirica»: con questa motivazione ha ricevuto il premio Satira Forte dei Marmi.

