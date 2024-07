Intreccio Lukaku-Osimhen 

Osimhen sempre più vicino al Chelsea con Lukaku ormai a un passo dal Napoli. La Roma chiamata a un rilancio per assicurarsi l’ucraino Dovbyk del Girona, mentre la Juventus tenta di piazzare Chiesa per puntare decisamente su Adeyemi. Il mercato delle punte in mezza Europa è in bilico in attesa di capire, dopo il passaggio di Mbappé al Real Madrid, dove andrà il secondo top player d’attacco: i campani per il nigeriano hanno inizialmente chiesto i 130 milioni della clausola rescissoria, ca cifra ha fatto desistere anche il Psg, dunque i partenopei potrebbero scendere a 100 milioni o prendere in considerazione l’inserimento del cartellino del centravanti belga nella trattativa con il Bleus che, a loro volta, avrebbero fatto scendere la valutazione del loro giocatore a 30-35 milioni.

In Premier League si muove anche la Juve nel tentativo di liberarsi dell’ingaggio pesante - 5 milioni l’anno - di Chiesa. Il Tottenham si è tirato indietro ma l’agente dell’azzurro sta cercando una sistemazione nel campionato inglese. Al club bianconero piace Adeyemi del Borussia Dortmund, che chiede non meno di 30 milioni, e si fanno forti le voci di un interessamento al giovanissimo Francisco Conceicao, figlio dell’ex laziale Sergio. La Roma invece deve salire da 35 a 38 milioni di offerta se vuole prendere Dovbyk dal Girona: i catalani ne chiedono 40.

L’Inter sta provando a sfoltire la rosa per arrivare a Gudmundsson del Genoa: in uscita Arnautovic e Correa. Valentin Carboni andrà all’Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni e opzione di riacquisto per 3-4 milioni. La Lazio sta valutando Cherki dell’Olympique Lione, che però chiede 20 milioni per il 21enne trequartista. L’Udinese si è aggiudicata il talento 19enne Iker Bravo, scuola Real Madrid, attaccante della Spagna Under 19. La Fiorentina insiste col Venezia per il centrocampista Tessman, l’Atalanta ha ufficializzato la cessione all’Atlanta United di Miranchuk per circa 15 milioni di euro: l’attaccante russo, classe 1995, ha disputato tre stagioni non consecutive in nerazzurro con 98 presenze e 13 gol. Il Torino, che starebbe per riportare in Italia Gosens dall’Union Berlino, ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Wisla Cracovia del 18enne terzino sinistro classe 2006 Krzyanowski. L’Empoli sta per riprendere Zurkowski dallo Spezia per 1,5 milioni e ha presentato Esposito. Il Verona ha acquistato il centrocampista cipriota Kastanos dalla Salernitana alla quale va in cambio l’attaccante Kallon. Il Genoa ha preso Gollini per sostituire in porta Martinez, il Como ha acquistato Audero.

RIPRODUZIONE RISERVATA