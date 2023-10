Intreccio delle canne, laboratorio a Su Idanu 

Mariposa de cardu, il progetto de Il Crogiuolo in memoria di Luisa Atzeri, propone un nuovo laboratorio di intreccio delle canne per valorizzare la campagna di Su Idanu. Il corso è riservato a 15 partecipanti e verrà ripetuto qualora arrivino più richieste. L’appuntamento è per sabato, si inizierà alle 9.30 per finire alle 13.30. Il laboratorio sarà tenuto da Jean Avril, francese trasferitosi in Sardegna quindici anni fa: «Mi sono innamorato dell'intreccio delle canne perché per dare vita alle tue idee, non hai bisogno di nulla se non delle canne che trovi in natura».

