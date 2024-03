Intrecci oscuri all’ombra delle corti nella fiorente Ferrara del 1425 

Una prigione umida e malsana le cui pareti racchiudono le ultime parole dei condannati al patibolo: una donna osserva i graffiti, i disegni e le scritte che campeggiano sulle pietre, guarda la cella nella quale è segregata con la mente straziata dal dolore, in un patimento che annuncia la sua morte e quella del suo amato.

È l’antefatto di una oscura trama che prende avvio nella Ferrara del 1425, la fiorente e ricca città governata con fermezza dalla signoria d’Este. Cambia la tela dell’abile pittore che tratteggia un panorama cupo, avvolto dalle acque limacciose dei canali solcati da un’imbarcazione che trasporta tre personaggi eccellenti. Rumori e suoni sono affievoliti, così come è lento il ritmo dei remi che spingono il legno a destinazione. È il ritorno di Leon Battista Alberti nel nuovo romanzo di Davide Cossu che, ne “Il castello delle congiure” (Newton Compton Editore € 9,90, pagine: 224 nella collana Nuova Narrativa) e dopo il successo da esordiente con “Il quinto sigillo”, porta nuovamente l’architetto e genio rinascimentale a indagare su eventi e intrecci oscuri che si consumano all’ombra delle corti. «La figura di Leon Battista Alberti – racconta Cossu – non è casuale. Egli incarna in pieno l’ideale dell’uomo moderno, contraddittorio e versato in ogni campo dello scibile, un genio capace di grandi imprese sulle quali si innestano le caratteristiche più umane. Uomo fragile, con i suoi conflitti interni eppure consapevole del proprio valore e delle sue capacità».

Cagliaritano, classe 1987, Davide Cossu, laurea in Storia del Cinema e Filosofia, ha studiato Scrittura Creativa nella prestigiosa Scuola Holden di Torino. Lo scenario scelto per questo nuovo romanzo storico è quello della corte di Leonello d’Este, Marchese di Ferrara, signore di Modena, Reggio Emilia, Polesine e Garfagnana: uomo del Rinascimento formatosi sotto la guida dell'umanista Guarino Veronese, grande ispiratore di opere e mecenate, chiama Leon Battista Alberti nella Ferrara del 1442, appena un anno dopo la successione al padre Niccolò III. L’artista è invitato a corte per partecipare, in qualità di giudice, a un concorso indetto dal marchese: il vincitore sarà l’artefice di un monumento in onore del suo defunto padre.

Dietro questo prestigioso incarico e forte dell’antica amicizia che li lega, il marchese incarica Leon Battista di indagare su un fatto spinoso: la giovane e affascinante Laura Pendaglia, erede del cittadino più ricco di Ferrara e promessa sposa di Folco Bonacossi, ha deciso di rinunciare alle nozze e farsi monaca. Tra le mura ovattate della clausura si aggira la presenza inquietante della badessa, sulla cui fama di santità aleggia una pesante ombra. Mentre Leon Battista Alberti cerca di orientarsi tra i giochi di potere e le trame ordite dalle famiglie dei mancati sposi, il giovane Folco trova la morte nel corso di un torneo che richiama alla mente le pagine dell’Amor Cortese. Lo scenario che avvolge gli accadimenti mette a nudo una Ferrara libertina, dove la nobiltà è succube del proprio edonismo, avviluppata nelle spire del le lotte tra fazioni.

La lunga scia di sangue ha origini lontane, con rivoli che minacciano la stessa stabilità della casata d’Este. Intrigante, il romanzo si poggia su una trama affascinante in grado di trasportare il lettore nel pieno del Rinascimento.

