Intrecci di parole e suoni tra Galtellì e Villacidro  

Un libro può diventare film. Un film può lasciare nella memoria una musica. Una musica, anni dopo, può riportare tutto indietro: una pagina, una scena, un personaggio. Nasce così “Parole in colonna sonora”, lo spettacolo delle Anteprime estive del Dicembre Letterario, organizzate dal Club di Jane Austen Sardegna, con ideazione, testi, regia e letture di Giuditta Sireus e musiche eseguite dal vivo dall’Ensemble Réunis, fondato dal violinista Pietro Ferra.

Il primo appuntamento è in programma oggi alle 21.15 a Galtellì, all’esterno della Chiesa di San Pietro. La seconda serata sarà domenica 19 luglio alle 21 a Villacidro, al Mulino Cadoni. Due luoghi che entrano nello spettacolo come presenze narrative: Galtellì, paese che Grazia Deledda scelse come scenario di “Canne al vento”; Villacidro, terra di Giuseppe Dessì e del suo “Paese d’ombre”.

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