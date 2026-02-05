Intrecci di giunco e passione: il lavoro prezioso delle cestinaie 

L’arte dell'intreccio da valorizzare e promuovere come patrimonio vivo, guardando a prospettive future per scongiurare il rischio di obsolescenza e perdita di competenze. “Forme di Craft”, rassegna sull’artigianato nel tempo presente in programma a Sa Manifattura di Cagliari, spazi di Sardegna Ricerche, accende i riflettori su questa antica e nobile sapienza artigianale che sopravvive grazie a un numero sempre più ristretto di depositarie e che fatica a trovare continuità in un mercato che rende impossibile la competizione sul piano dei costi e della produzione seriale. Da qui la necessità di un’azione di salvaguardia attiva. Perché quest’arte non venga mai dimenticata.

Le artigiane

Questo pomeriggio alle 15.30 saranno protagoniste le cestinaie Francesca Capula e Gavina Pinna di Castelsardo, Rosalba Soru di Flussio, Rosalba Piras di San Vero Milis, Caterina Meloni di Sinnai, Luigina Lorrai di Urzulei, tutti paesi rinomati per icestini. Mostreranno al pubblico il fascino della lavorazione amano di questi manufatti creati con fini tecniche di intreccio di materiali naturali, di volta in volta asfodelo, palma nana,giunco, arricchiti da broccati e disegni geometrici e floreali.Accanto alla lavorazione ci saranno anche racconti e testimonianze che permetteranno di leggere i manufatti non solo come oggetti funzionali, ma come oggetti culturali, depositari di saperi, gesti, significati e memorie collettive. Oggetti carichi di forza e passione, che raccontano uomini e donne, territori, storie.

Nuovi modelli

«L’obiettivo di “Craft” è rigenerare questa forma di artigianato attraverso nuovi modelli di trasmissione, racconto e progettazione, capaci di riaffermare il valore di arti e mestieri di un tempo, che si distinguono dalle produzioni in serie, attraverso il confronto generazionale e nuove visioni presenti e future», spiega Silvia Marcis, responsabile di “Craft” di Sardegna Ricerche.

L’installazione

Focus poi sul futuro dell’intreccio: artigiane e rappresentanti delle comunità coinvolte dialogheranno con Roberta Morittu, curatrice della rassegna. Valerio Deidda, responsabile del MuA di Sinnai, affronterà il tema del ruolo dei musei nella tutela dinamica dei patrimoni culturali. Sarà poi presentata l'installazione ideata ad hoc per la rassegna “Continuum. Tre stati dell'intreccio”, a cura di Lucio Aru eFranco Erre, di Narènte. Attraverso un processo di scomposizione delle forme e dei gesti, l'installazione mette in luce come la tradizione possa diventare un campo di possibilità, più che un repertorio da replicare.

RIPRODUZIONE RISERVATA