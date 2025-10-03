VaiOnline
Rassegna.
04 ottobre 2025

"Intrecci" a Villaverde parte con i Supereroi 

Grande attesa in Marmilla per la riapertura delle attività culturali al centro Move The Box di Villa Verde (via Indipendenza 1) che apre le sue porte ai nuovi eventi la rassegna “Intrecci - Storie, suoni e magie per tutte le età” organizzata dall’associazione Palazzo d’Inverno, sotto la direzione artistica di Betty Oro. Tutti gli spettacoli, con inizio alla 17, hanno un biglietto di appena 1 euro.

Partenza oggi con la cartoon band dei Supereroi in concerto ovvero le sigle dei cartoni animati dagli anni ’70 a oggi. Sul palco Alessandro Atzori, Fabrizio Piras, Mari Pisanu, Mauro Pes, Alice Picci, Stefano Carboni, Paolo Usai e Gianni Scanu. Domenica 12 ottobre alle 17 lo show “A qualcuno piace Fred” liberamente ispirato alla vita di Fred Buscaglione con Ivano Cugia e prodotto da Origamundi. La stagione prosegue sabato 18 ottobre con “Tutto l’amore del mondo” musica e poesia con Gisella Vacca e Renato Muggiri per Il Crogiuolo. Spazio ai ragazzi domenica 19 ottobre: in scena “Amici Interstellari” dell’Effimero Meraviglioso con Alessandro Redegoso e Alessio Arippa. Sabato 8 novembre è la volta di “Cappuccetto gRosso”, liberamente tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm, con Filippo Giordano, Angela Borromeo e Manuel Santagata, prodotto dalla Compagnia Molino d’Arte. Ultimo appuntamento sabato 22 novembre con Tragodia Teatro che presenta l’esilarante commedia “Le corna sono come i tacchi, slanciano!!”, in scena Gino Betteghella, Virginia Garau, Daniela Melis, Marta Ibba, Carmen Porcu e Ulisse Sebis.

«Siamo felici di vivere in un territorio che riconosce il valore della cultura e dove ci sono ancora persone con il desiderio di mettersi in gioco», dice la direttrice artistica Oro.

