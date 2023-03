Intossicati nella casa in fiamme 

Un incendio che poteva essere fatale si è sviluppato intorno alle 8.30 di ieri mattina, all’interno dell’appartamento occupato da due anziani coniugi di Dorgali: Mauro Piras, 90 anni, e Anna Rosa Patteri (81). Dall’interno dell’abitazione, al numero 56 della centralissima via Lamarmora, nei pressi delle scuole elementari, fuoriusciva un denso fumo, che ha messo in allarme i vicini di casa, tra i primi a intervenire e prestare soccorso alla coppia. Al momento dell’arrivo dei volontari del 118 della Croce Verde di Dorgali, i due coniugi si trovavano già al sicuro nell’abitazione di un vicino, ma erano in evidente stato di intossicazione a causa del fitto fumo sprigionato da alcuni complementi d’arredo che si trovavano vicino al caminetto.

Il fatto

Proprio dal camino, secondo la ricostruzione effettuata dai Vigili del fuoco che hanno domato il rogo, si è sviluppato l’incendio, probabilmente a causa di qualche tizzone finito su una poltrona che ha preso fuoco.

Vista l’età avanzata e le precarie condizioni di salute, gli anziani nulla hanno potuto contro le fiamme, che in poco tempo hanno attecchito su alcuni arredi sprigionando un acre fumo che ha invaso l’appartamento.

I soccorsi