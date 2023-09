Intossicati negli uffici di Yoox, forse uno scherzo finito male 

Milano. Cinquanta dipendenti evacuati e 37 intossicati negli uffici di Yoox, che vende online capi di abbigliamento, in via Morimondo 17 a Milano. Bruciore agli occhi e alla gola: tutti gli impiegati hanno manifestato gli stessi sintomi, ma nessuno di loro ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. L'ipotesi è che si sia uno scherzo di cattivo gusto oppure un incidente con una bomboletta di spray al peperoncino, forse tenuta in borsa da una delle impiegate per autodifesa.

Gli accertamenti dei Vigili del fuoco negli impianti di condizionamento non hanno portato frutti e non è stato possibile per gli operatori individuare il punto preciso di rilascio. Di conseguenza, non vi sono certezze sul tipo di sostanza inalata dai dipendenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA