Intossicati, indagato il titolare della piscina 

Roma. È indagato per lesioni gravi il titolare del centro sportivo in via della Capanna Murata, in zona Borghesiana, dove cinque bambini, che fanno parte di un gruppo arrivato dall’Oristanese, sono stati colti da malore luendì pomeriggio, mentre si trovavano in piscina. Uno dei ragazzini, di nove anni, è in coma farmacologico a causa dell'intossicazione: le sue condizioni restano serie. Altri due sono stati ricoverati.

Gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, hanno proceduto al sequestro della struttura e sono stati disposti esami dell'acqua dopo alcuni prelievi effettuati ieri. La prima ipotesi, tutta da verificare, è che l’intossicazione sia stata determinata da una eccessiva presenza di cloro, sostanza chimica normalmente utilizzata nelle piscina per disinfettare l’acqua: potrebbe essersi verificato uno sversamento massiccio.

