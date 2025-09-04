Intossicati dallo spray al peperoncino 

I clienti hanno cominciato con qualche colpo di tosse, che poi sono diventati attacchi veri e propri. E nel centro commerciale “La Corte del Sole”, sull’ex Statale 131 nel territorio comunale di Sestu, si è diffuso il panico: le guardie giurate hanno fatto uscire tutti i clienti, che sono rimasti nel piazzale davanti all’ingresso principale in attesa di capire che cosa fosse accaduto. E si è compreso poco dopo: a quanto sembra, due ragazzini avrebbero spruzzato da una bomboletta un liquido urticante, con ogni probabilità uno spray al peperoncino. Una bravata particolarmente stupida e pericolosa, insomma, che poi si è trasformata in una chiusura parziale del centro commerciale e soccorsi a persone che non stavano affatto bene. Una donna, in particolare, continuava a tossire davanti all’ingresso principale della Corte del Sole e a quel punto si è deciso di chiedere l’intervento di un’ambulanza del servizio 118. Anche un bambino aveva difficoltà di respirazione a causa della tosse, ma pare che si sia ripreso pochi minuti dopo.

Gli accertamenti

I carabinieri della stazione di Sestu e della Compagnia di Quartu stanno indagando per accertare che le cose, ieri sera verso le 20, siano effettivamente andate come risulta dalla prima ricostruzione. C’è stata grande confusione quando diversi clienti hanno iniziato a tossire lungo i corridoi del centro commerciale, nella parte della struttura in cui sono al chiuso e non all’aria aperta. I responsabili del centro commerciale hanno cercato di capire se fosse in corso una fuga di sostanze, ma alla Corte del Sole non si utilizzano gas e quindi non si riusciva a scoprire la causa di quella improvvisa ondata di accessi di tosse che avevano colpito la clientela verso l’orario di chiusura. «Stiamo esaminando le immagini della videosorveglianza», spiega Federico Nieddu, uno dei responsabili che si occupa di sicurezza, «alla ricerca dei due ragazzini sconosciuti sul quale si concentrano i nostri sospetti». A quel che risulta dai primi accertamenti disposti dalla direzione del centro commerciale, l’ipotesi dello spray al peperoncino spruzzato dai ragazzini quando incrociavano i clienti sarebbe confermata: «Abbiamo chiesto alle persone di uscire all’esterno per poter arieggiare la parte al chiuso», conferma Nieddu, «poi l’attività di vendita è ripresa regolarmente». Più o meno lentamente, i clienti cui era stato spruzzato lo spray urticante sul volto (e i ragazzini l’avrebbero fatto senza farsi notare) si sono ripresi.

L’informativa

Ora i carabinieri di Sestu lavorano all’informativa da inviare alla Procura del Tribunale per i minorenni su quanto è accaduto ieri sera. Nel frattempo, gli stessi investigatori stanno passando al setaccio i files del sistema di videosorveglianza per individuare i due ragazzini per poi cercare di dare loro un nome, da comunicare ai magistrati.

RIPRODUZIONE RISERVATA