Intossicati dal monossido, è emergenza 

Stufe difettose, caldaie senza un’adeguata manutenzione, bracieri e caminetti accesi in luoghi non ventilati. Ci vuole davvero poco perché il monossido d’azoto, gas inodore ma assolutamente infido, metta in serio pericolo chi lo respira. «Il fenomeno è in crescita soprattutto perché troppo spesso i locali in cui vengono accesi caminetti o si utilizzano bracieri e stufe, magari anche difettose, sono ambienti poco ventilati», spiega l’anestesista e primario del centro iperbarico, Salvatore Murru.

Sei ricoverati in soli quattro giorni, da venerdì 9 a domenica 12. Nove, complessivamente, i casi risolti dall’inizio dell’anno, a fronte degli undici trattamenti eseguiti nel centro di medicina iperbarica di viale Poetto. Se non è emergenza poco ci manca. Crescono all’ospedale Marino gli interventi sugli intossicati dal monossido di carbonio, pazienti arrivati da tutta la Sardegna per via dell’indisponibilità delle camere iperbariche di La Maddalena e Sassari. La prima utilizzata solo per le terapie non in emergenza e la seconda, privata e convenzionata, ferma momentaneamente per via di un trasferimento in altri locali.Così l’impianto di Cagliari resta l’unico a garantire i trattamenti urgenti in caso di incidenti.

A incidere sono anche i nuovi infissi ermetici, che mentre garantiscono la conservazione del calore e un importante risparmio energetico, dall’altra rischiano di creare vere e proprie “camere a gas”.

Erano stati 17 i trattamenti fatti nel 2020. Tre nel 2021, in piena pandemia. Poi n el 2022 i ricoveri hanno raggiunto le undici unità. Quasi superati in questi primi 45 giorni dell’anno.

Gli ultimi interventi terapeutici hanno interessato una famiglia. Ad avere la peggio è stata una donna di mezza età Crollata sul pavimento dopo aver inalato il monossido, ha rischiato di finire in coma se non fosse intervenuta prontamente una parente, la nuora di 82 anni. Quest’ultima ha immediatamente compreso i rischi spalancando porte e finestre per garantire il ricambio dell’aria viziata che aveva anche procurato forti mal di testa ad altri componenti del nucleo familiare. Tutti minorenni. «Questo è un esempio classico», racconta il Stefano Mancosu, medico anestesista del centro iperbarico. «Ciò che bisogna imparare per evitare gravi conseguenze in caso di inalazione di Co è che anche chi non avverte sintomi gravi deve sottoporsi a controlli adeguati ed eventualmente al trattamento in ossigeno iperbarico».

Gli accorgimenti per evitare di diventare vittime del gas-assassino vanno rispettati a dovere. «Il primo consiglio – ricordano Murru e Mancosu – è quello di non rinchiudersi in ambienti non arieggiati e non andare a dormire nelle stanze con caminetti e bracieri accesi». Per Stefano Mancosu, è meglio attrezzarsi con sistemi d’allarme anti Co. «In commercio – dice - esistono rilevatori di monossido assolutamente economici ma efficaci. Campanelli d’allarme di pochi euro capaci di salvarci la vita.

