Intossicata a morte a casa dell’amica  

Dopo la constatazione del decesso, gli agenti della Mobile brianzola hanno perquisito da cima a fondo la camera dove le ragazzine hanno trascorso la serata, recuperando almeno due bottiglie di superalcolici e individuando lo psicofarmaco, che si trovava regolarmente su ricetta nell’abitazione. Non è ancora chiaro perché lo abbia mandato giù, se per aumentare l’euforia o per placare un malessere dovuto all’alcol. Viene escluso un gesto autolesionistico volontario.

Il padre della ragazza che ospitava l’amica al mattino è andato a svegliarle ma si è alzata solo sua figlia, per quanto a fatica. La sua amica è rimasta immobile. Padre e figlia l’hanno scossa, hanno urlato il suo nome, poi l’uomo ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e una volante della polizia, ma nonostante la corsa disperata all’ospedale San Gerardo per la giovane non c’è stato niente da fare. È morta per arresto cardiocircolatorio. Dalle dichiarazioni dell’amica è emerso che avevano bevuto e che poi lei avrebbe assunto uno psicofarmaco, mentre la sua ospite ha negato di aver assunto un qualunque stupefacente.

MONZA. Una serata tra amiche appena maggiorenni che si apprestano a finire la scuola, le bottiglie di superalcolici nascoste per non farsi scoprire dal papà in salotto, poi una pillola. E morta così una diciottenne monzese, probabilmente a causa di un mix di alcol e psicofarmaci, mentre si trovava a casa di una sua amica lunedì scorso. La polizia sta indagando sulla vicenda, la Procura ha disposto l’autopsia.

La scoperta

Le bottiglie

La chiamata alla famiglia

La diciottenne era andata dalla sua amica per una serata tra loro due, con il permesso dei suoi genitori a trascorrere lì la notte. Una volta lì, tra musica e confidenze, hanno bevuto, tanto. Whisky e gin soprattutto, stando alle bottiglie trovate dagli agenti, mentre non avrebbero assunto droghe. A stabilire se sia stato il mix delle due sostanze ad ucciderla saranno l’esame medico legale e ai test tossicologici disposti dall’autorità giudiziaria per fare luce sulla vicenda, per quanto apparentemente la dinamica sia piuttosto leggibile. I genitori della diciottenne sono stati informati dell’accaduto mentre la figlia era in ambulanza. Al momento non sono emerse responsabilità a carico di alcuno.

L’appello del questore

«Il mio appello vai ai ragazzi affinché non buttino al vento la loro esistenza e non si autodistruggano - ha detto il questore di Monza, Marco Odorisio - Anche a fronte di difficoltà e paure che si aprano, con le famiglie, con gli amici, con le persone a loro vicine, perché la vita è una e ha un valore inestimabile».

