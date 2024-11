Intoppo sui lavori? Colpa dei dehor 

Comitati e perizie di variante stavolta non c’entrano. C’è un cambio di programma nell’intervento di riqualificazione del lungomare di Torregrande. Il cantiere, che proprio in questi giorni avrebbe dovuto aprire i battenti sotto la torre costiera, si è spostato invece sul lato sinistro del lungomare. Il motivo? I ritardi nelle operazioni di smantellamento dei dehor che si trovano nella piazza.

Le multe

A metà settembre la polizia municipale aveva concesso ai titolari dei due esercizi pubblici 30 giorni di tempo per liberare l’area: «Ai primi di novembre, nonostante un ulteriore periodo di tolleranza, i gazebo erano ancora al loro posto ed è scattata la sanzione per inottemperanza», conferma il comandante dei vigili urbani, Gianni Uras.Il Comune quindi, ha deciso di non perdere tempo e di invertire la tabella di marcia per evitare nuovi slittamenti.

Il cambio

A inizio settimana gli operai dell’impresa Cancellu di Nuoro hanno avviato le operazioni di demolizione dei marciapiedi all’estremità ovest della passeggiata.

«Le tappe saranno le stesse che hanno caratterizzato i lavori sul fronte opposto - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - una volta completata questa prima fase, si procederà con la scarificazione dell’asfalto, quindi saranno effettuate le prove di trazione su tutti i pini, quelli da demolire e quelli da preservare».Stavolta si dovrebbe camminare più spediti, evitando gli intoppi che hanno rallentato sensibilmente la riqualificazione del primo tratto, da Villa Baldino al chiosco Night & Day.

Nuova passeggiata

Qui intanto la nuova passeggiata ha già preso forma. «È iniziata la posa della pavimentazione in calcestruzzo drenante - spiega Prevete - a brevissimo sul lato mare sarà sistemato il deck che ospiterà le particolari sedute per la sosta».

Se i lavori procederanno spediti, e quindi senza imprevisti, non è escluso che tra qualche mese il cantiere si possa aprire contemporaneamente anche nella piazza della torre, dove l’intervento è molto differente. Qui l’asfalto lascerà il posto ad una pavimentazione in pietra chiara e il deck, un legno idrorepellente, diventerà uno spazio generoso con lo sfondo degli imponenti pini che guardano il mare. ( m. g. )

