«Intoppi sul nuovo stadio? Non ci risulta» 

Dice Malagò che l’iter per i nuovi stadi rallenta e forse si ferma, come evidenzia l’opposizione, e la Giunta risponde: «Non ci risulta». Novità, invece, sull’Anfiteatro romano, che l’esecutivo guidato da Massimo Zedda vorrebbe riaprire alle visite, mentre s’ipotizza la nuova inaugurazione della Villa di Tigellio, attualmente inagibile. Sono i temi che scaldano il dibattito politico in Municipio, in particolare quello della nuova “casa” del Cagliari Calcio.

Il nuovo Sant’Elia

Mentre il Cagliari un po’ annaspa sul campo dell’Unipol domus, a Palazzo Bacaredda si pensa al nuovo stadio da costruire al posto del Sant’Elia. Il consigliere d’opposizione Giuseppe Farris (CiviCa 2024) chiede lumi alla Giunta: «Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nei giorni scorsi a Cagliari aveva lasciato trapelare che ci sia un rallentamento, se non addirittura un arresto, del complesso iter delle procedure degli stadi». L’assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta, ha rassicurato Farris in Aula: «Prendo atto con stupore che Malagò abbia informazioni che il Comune non ha. Non si comprende su quali basi dica che il progetto dello stadio è in una fase di stallo». Aggiunge l’assessore: «È un dossier importante per la città e noi siamo appena subentrati alla precedente amministrazione: stiamo studiando la questione per proseguire nell’iter che condurrà alla realizzazione del nuovo stadio. Nei prossimi giorni incontreremo per la prima volta il Cagliari Calcio», conclude Macciotta, «e poi le prospettive di realizzazione del progetto appariranno più chiare».

Focus, poi, su due monumenti importanti in stato di abbandono: l’Anfiteatro e la Villa di Tigellio. «L'Anfiteatro chiuso alle visite ci fa perdere 80-100 mila euro l’anno», ha detto Maria Francesca Chiappe, assessora alla Cultura, rispondendo all’interrogazione di Edoardo Tocco (Forza Italia). Si è parlato dell'apertura parziale dell'arena romana e di una nuova inaugurazione della Villa di Tigellio, inagibile a causa delle condizioni delle passerelle.

L’Anfiteatro romano

Riaprire il monumento sbarrato dopo anni sembra un’impresa titanica: «Ci sono alberi esotici da eliminare, i cespugli ostacolano l’accessibilità, le erbacce favoriscono gli incendi e serve una bonifica dei rifiuti accumulati che possono bruciare con il rischio di intossicazioni» spiega l'assessora. «Già il 2 settembre abbiamo chiesto a una società specializzata un preventivo per la pulizia dell’Anfiteatro, si parla di 59.340 euro più Iva». L’idea è riaprirlo agli spettacoli, ora si pensa di aprirlo solo alle visite: «È chiuso per motivi di sicurezza da quando sono state smontate le tribune», aggiunge Chiappe. «La Soprintendenza ha proposto un percorso per i visitatori da realizzare in tre mesi spendendo 291mila euro. Per ospitare gli spettacoli dialoghiamo con l’Università per realizzare un collegamento con l’orto botanico». Chiappe, in attesa delle risposte dalla Regione, ha già i 45mila euro per eseguire subito le pulizie dell’Anfiteatro.

La Villa di Tigellio

È in condizioni simili la Villa di Tigellio. «Nonostante i due interventi di manutenzione del verde in altrettanti anni, ripulirla richiede 40 giorni di lavori e una spesa di 9.657 euro» afferma l’assessora. La zona archeologica sarà aperta al pubblico. «La Regione ha stanziato 150mila euro per 90 giorni di restauro di murature e intonaci, con un’indagine archeologica: il via ai lavori tra poche settimane». C’è poi l’accordo con l’assessora alla Salute, Anna Puddu, per aderire al progetto della Caritas diocesana “I custodi del bello” «per persone economicamente fragili da inserire nel mondo del lavoro, in modo che possano diventare i custodi futuri di questi due luoghi» conclude l’assessora Chiappe.

