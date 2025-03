«Intollerabile per la sicurezza»: chiuso il locale di Lacerenza e Stefania Nobile 

Milano. «Una situazione obiettivamente pericolosa e intollerabile per la sicurezza e l’ordine pubblico». Il questore Bruno Megale ha revocato per questo motivo la licenza alla Gintoneria di via Napo Torriani, il locale di Davide Lacerenza e dell’ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, chiuso nelle scorse settimane perché ritenuto al centro di un giro di droga e di prostituzione. Lacerenza e Nobile sono ai domiciliari dal 4 marzo, quando la Finanza ha sequestrato il locale insieme a quello ufficioso - “La Malmaison” - indicando alla magistratura un giro da centinaia di migliaia di euro, bollicine e superalcolici pregiati, macchine e orologi di lusso, ma anche cocaina rosa e giovanissime escort. Il cliente da cui è partita l’indagine, dopo le segnalazioni di Bankitalia di operazioni sospette sui conti di Lacerenza, ha versato in tre anni e mezzo, dal 2020 al settembre 2023, oltre 641 mila euro. Lacerenza ha depositato nei giorni scorsi al Tribunale del riesame un ricorso contro il sequestro da oltre 900mila euro.

