«Intitoliamo la legge sulle rinnovabili a Cogodi» 

Un rosso che faceva rumore». Così, il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, ieri, durante la presentazione del libro “Il verde + rosso”, ha ricordato la determinazione di Luigi Cogodi, politico sardo scomparso nel 2015, nel difendere le sue convinzioni e «nel fare le rivoluzioni per il bene» della Sardegna. «Luigi è stato il primo a promulgare la legge contro la cementificazione delle coste. Ora lottiamo contro l’assalto eolico, la legge che approveremo la potremmo intitolare a lui, perché da lui dobbiamo imparare a tutelare e far rispettare la nostra terra». Per l’assessora alla pubblica istruzione, Ilaria Portas, Cogodi «ha lasciato il segno». Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha ricordato le sfide affrontate insieme, in particolare la campagna del 2011 per il Comune. Ha parlato dell'impegno di Cogodi per le tematiche ambientali e lavorative: «Temi attuali per il futuro della Sardegna». C’era anche la famiglia Cogodi, il figlio Enea ha ricordato l'intensa passione politica che pervadeva la loro casa, descrivendo un ambiente di continue discussioni e riflessioni. Massimo Dadea che ha curato il libro con Alberto Sechi, ha riflettuto sull'attualità del pensiero di Cogodi, definendolo «moderno e visionario. In lui c’è sempre stato un vedere lontano e prima di altri, per la Sardegna avrebbe voluto un’altra’autonomia». Antonello Cabras lo ha ricordato «la figura centrale nel panorama politico, capace di imporsi e proporre idee innovative». Infine l’invito di Sechi a guardare Cogodi come un esempio di impegno per costruire «una comunità sarda più forte e coesa».

