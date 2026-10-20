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Gairo.
21 ottobre 2026 alle 00:32

Intitolato a Giancarlo Piroddi il campo sportivo di Taquisara 

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Giancarlo Piroddi, indimenticato e indimenticabile. Sarà intitolata all'avvocato originario di Taquisara, scomparso nel gennaio del 2025, l'area sportiva nel suo borgo natale. L'inaugurazione voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Gairo guidata dal sindaco Sergio Lorrai si terrà sabato alle 15 al parco Iliesi a Taquisara.

«Abbiamo ritenuto di portare avanti quest'iniziativa in quanto l'avvocato Piroddi ha dedicato, già da studente, calciatore e poi per buona parte della sua vita, il suo tempo libero a generazioni di bambini e ragazzi di Gairo Taquisara che volevano avvicinarsi allo sport, in particolare calcio e tennis, dando così un contributo efficace all'educazione e alla formazione di giovani che hanno così trovato in lui un punto di riferimento e nello sport un porto sicuro dove instaurare forti legami di amicizia - ha detto il sindaco Lorrai - l'avvocato si è speso tanto per dare ai ragazzi queste possibilità. Non solo facendo loro da allenatore e da mentore, ma anche accompagnandoli personalmente alla disputa di partite di calcio e tornei di tennis».

Uomo di legge e grande sportivo. «Inoltre - ha concluso Lorrai - attraverso la sua professione esercitata con passione e umanità presso il foro di Lanusei, si è adoperato ad ascoltare e fare sue le richieste di aiuto di tutti. Per questi motivi, sentito anche l'affetto della popolazione, come amministrazione comunale, abbiamo ritenuto di inoltrare la richiesta di intitolazione alla Prefettura».

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