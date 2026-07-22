«Intimidazioni in Ogliastra? Un virus mai scomparso» 

Un’onda lunghissima di solidarietà Quello accaduto a Maria Tegas è solo l'ultimo di una lunga serie di atti intimidatori ai danni di amministratori pubblici in Ogliastra. Il consigliere di opposizione Nadir Congiu, bersaglio in passato di scritte ingiuriose, ha parlato di «vili che agiscono nell'ombra». L'assessora Sandra Aresu, ricordando la sua auto incendiata vent'anni fa: «Sono gesti compiuti da persone vigliacche. Per mesi, ogni rientro a casa era accompagnato dalla paura. Poi il tempo passa e ti rendi conto che chi si nasconde dietro un bidoncino di benzina non ha alcuna possibilità di farti mollare».

Il sindaco di Ulassai, Giovanni Soru, ha definito questi episodi «un virus che in Ogliastra non è mai scomparso. L'elemento fondamentale è non modificare mai la propria azione amministrativa. Se chi compie questi gesti vede che riesce a condizionarti, ha già ottenuto il suo risultato». Per Soru, dietro questi episodi non c'è una matrice politica, ma «una cultura sbagliata» che porta qualcuno a pensare di ottenere risultati attraverso minacce. Il suo augurio a Tegas: «Continua serenamente il tuo lavoro amministrativo, senza cambiare di una virgola».

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