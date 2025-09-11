Intimidazioni contro il vice sindaco di Arbus, Simone Murtas: nei giorni scorsi ignoti in pieno giorno hanno tagliato le gomme posteriori della sua auto parcheggiata sotto casa, in via Libertà. Un episodio isolato? Decisamente no, visto che esattamente un mese prima era stato forato un altro pneumatico, questa volta anteriore. Un doppio raid che adesso Murtas ha denunciato alla locale caserma dei carabinieri con una querela contro ignoti. I militari indagano per dare un volto e un nome all’autore degli atti minacciosi. «La prima volta ho cambiato le ruote, come fosse un comune incidente. Impossibile ignorare il secondo gesto per due ragioni: chi fa del male è giusto che paghi e il silenzio potrebbe portare a fatti più gravi», dice Murtas, 37 anni, impiegato pubblico.

I precedenti

Il danneggiamento dell’auto è solo l’ultima intimidazione subita della seconda carica istituzionale del Comune. «Confesso - ammette Murtas – che avrei preferito tenere tutto per me, non vorrei apparire come vittima. Ma ormai sono diversi i danni e i segnali di pericolo che ricevo, alcuni di giorno altri di notte. Tutto è iniziato nel periodo delle Regionali del 2024, ero candidato in una lista del centrodestra con Fratelli d’Italia, fui il primo dei non eletti. A cose fatte, ricevetti un foglio con cartoncini incollati d’insulti e parolacce. Poi per due volte sul cofano trovai dei chiodi, in seguito escrementi umani sul parabrezza, infine lo specchietto retrovisore danneggiato». Il vice sindaco è convinto che non si tratti di una coincidenza, la sua auto, Un’Audi A3 bianca, è riconoscibile in paese.

Il percorso politico

«Avevo 17 anni – ricorda il vice sindaco – quando iniziai a fare politica, come amministratore di Arbus sono alla quarta consiliatura. Prima d’ora non mi era mai successo nulla del genere. Non so da cosa possa nascere tanta cattiveria. Ho tanto amici, ascolto la gente, dialogo con tutti». Ovviamente non punta il dito contro nessuno, ma all’autore dello gomme squarciate lancia un messaggio: «Grazie per quello che mi hai fatto. Il gommista ha guadagnato, ma il paese ha perso. Se le indagini dovessero individuare il colpevole, mi costituirò parte civile per il riconoscimento del danno». Ripercorrendo i suoi ultimi incarichi da assessore all’Ambiente, Gestione dei rifiuti, Protezione civile e Sport, Murtas ammette di non aver mai avuto conflittualità con le imprese e ancora meno con i cittadini coinvolti. «Dispiace che questi inaccettabili attacchi ai rappresentati delle istituzioni democratiche, oltre ai danni arrecati a chi li subisce, allontanino i giovani dalla politica», conclude Murtas.

RIPRODUZIONE RISERVATA