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Calasetta.
15 ottobre 2026 alle 00:42

Intimidazioni contro il sindaco, solidarietà bipartisan 

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Solidarietà al sindaco Antonello Puggioni e alla sua famiglia, ma dure critiche sul piano politico e amministrativo. È questa la posizione di “Calasetta 250”, gruppo che non fa parte del Consiglio Comunale, che fa riferimento all’ex sindaca Claudia Mura, dopo gli episodi di intimidazione e le scritte ingiuriose comparse contro il primo cittadino. Il gruppo aveva espresso una «condanna totale, ferma e senza alcuna esitazione», sottolineando che «l'insulto, la minaccia e il degrado non ci appartengono». Alla solidarietà, si era accompagnata una riflessione sull'azione amministrativa. «La migliore risposta delle istituzioni è la concretezza, con opere pubbliche, cura del territorio e capacità di attrarre risorse».

“Rinascita Calasettana” attuale maggioranza, ha ringraziato per la vicinanza, contestando però le critiche. «A chi chiede concretezza, opere pubbliche e capacità di attrarre finanziamenti, rispondiamo con i fatti, non con i proclami», hanno dichiarato. «Guardatevi le verifiche in corso su interventi riguardanti porto, tonnara e Belvedere Granara». La maggioranza ha inoltre annunciato un finanziamento regionale di 300mila euro per la viabilità urbana, attribuendolo alla richiesta del sindaco Puggioni. “Calasetta 250” ha quindi rilanciato: «I progetti ereditati dalla precedente amministrazione erano tutti già finanziati. Il porto, con risorse indicate in 1,5 milioni di euro, e la tonnara, per la quale noi abbiamo ottenuto uno stanziamento di 600mila euro. «Se in oltre due anni non siete stati capaci di sbloccarli e andarli a prendere, la colpa non è della storia. Ben venga qualsiasi risorsa per Calasetta, ma non si può distogliere l'attenzione dai ritardi contestati sulle altre opere». La conclusione è netta. Dopo 30 mesi dall’insediamento della giunta Puggioni, «i cittadini non chiedono verifiche in corso, chiedono i cantieri».

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