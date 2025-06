Intimidazione contro il sindaco 

Atto intimidatorio nei confronti del sindaco Pietro Morittu. L’episodio è accaduto in via Foradada nella notte tra domenica e lunedì ma la notizia è filtrata solo ieri mattina. Vicino all’automobile del primo cittadino, una Hyundai, è stato recuperato un innesco incendiario. Le fiamme non avrebbero provocato alcun danno, ma il gesto ha preoccupato il sindaco e i suoi familiari.

Il sindaco

«Quando mi è stato comunicato il ritrovamento sono rimasto molto colpito e amareggiato. Non so cosa pensare», afferma Pietro Morittu. Il sindaco ha denunciato la vicenda alle forze dell’ordine. «Sono in corso le indagini», taglia corto. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti del commissariato di Carbonia. Dagli ambienti investigativi filtrano pochissime indiscrezioni. Le ipotesi al vaglio sono tante, persino che il destinatario dell’intimidazione fosse qualche altra persona. È plausibile immaginare che verranno controllati anche tutti i video delle telecamere presenti nei dintorni per risalire all’autore, o agli autori, dell’intimidazione. Bisognerà innanzitutto comprendere con certezza a chi era rivolto l'attentato incendiario e poi provare a risalire al movente per capire la sua natura: personale, politica o altro.

Le reazioni

Numerosi colleghi hanno espresso la propria solidarietà a Morittu. «Nel condannare questo gesto vile», dice Ignazio Locci, primo cittadino di Sant’Antioco, «mi preme evidenziare con vigore che i sindaci sono il presidio di legalità nei Comuni. Intimidirli in qualsivoglia modo equivale a un duro attacco nel cuore dello Stato che merita la più severa condanna». Vicinanza anche da parte dell’amministrazione cittadina di Iglesias: «Un atto di questa natura è da condannare con fermezza, non è solo un’aggressione alla persona ma anche un’offesa al confronto democratico», ribadisce il sindaco Mauro Usai.

I precedenti

Quanto avvenuto due notti fa non è il primo gesto compiuto contro un amministratore locale. Partendo dalle ultime elezioni comunali per arrivare sino ad oggi si contano almeno altri due episodi. A settembre 2023 nella frazione di Bacu Abis ci furono scritte ingiuriose e pesanti indirizzate contro il consigliere di opposizione, appartenente al gruppo Sinistra Futura, Sandro Mereu. Qualche tempo più tardi, nel gennaio del 2025, con la stessa tecnica delle scritte, ad essere oggetto di un atto intimidatorio fu il consigliere comunale di maggioranza appartenente al Partito Democratico Alberto Pili.

