Intimidazione all’ex sindaco 

Un misterioso attentato ha colpito la casa di famiglia dell’ex sindaco di Loculi ed assessore provinciale, il perito agrario Michele Ruiu, noto professionista, nella notte del 20 gennaio scorso. Una bomba incendiaria ha colpito l’abitazione situata in pieno centro, in piazza Regina Margherita, che non è la residenza principale di Ruiu, ma era stata recentemente ristrutturata e arredata con mobilio nuovo di zecca.

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti hanno lanciato una bomba incendiaria che ha provocato ingenti danni alla struttura. Si tratta di decine di migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e i carabinieri per avviare le indagini. Le forze dell’ordine hanno già acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza del paese nella speranza di identificare i responsabili. Michele Ruiu, che ha ricoperto in passato anche incarichi pubblici come sindaco, è rimasto in credulo dall’accaduto, che al momento non ha ancora un movente chiaro. Inizialmente si è parlato anche di un possibile cortocircuito, una strada da subito esclusa per via dei lavori appena eseguiti. Le autorità stanno valutando tutte le piste, comprese quelle personali e professionali. (f. le.)

