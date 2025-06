Intimidazione al direttore, Ris in campo 

Dai filmati delle videocamere si vedono due persone attraversare a passo veloce il piazzale del supermercato Md e raggiungere la vetrata in cui è stato nastrato il foglietto intimidatorio con due cartucce. Elementi posti sotto sequestro dai carabinieri della compagnia di Lanusei, intervenuti sul posto poco dopo la mezzanotte di lunedì scorso, e affidati al Ris di Cagliari incaricati di individuare eventuali tracce biologiche sul foglietto. Intanto, il destinatario dell’atto intimidatorio, Luigi Puggioni, direttore del discount, si è rivolto all’avvocato Mario Solanas per ricevere assistenza legale. Per il manager nuorese è il terzo attentato in poco meno di due anni. «In precedenza e nelle altre sedi in cui ha lavorato, il mio assistito - ha detto il penalista - non ha ricevuto altre minacce. Confidiamo nell’attività investigativa per riuscire a smascherare i responsabili di questi ultimi tre episodi. Abbiamo fiducia nell’operato dei carabinieri e della Procura affinché gli autori possano essere assicurati alla Giustizia». I fatti risalgono alla notte fra lunedì e martedì. Due individui, con cappello ben calato sul viso, hanno fatto irruzione nel piazzale del supermercato di viale Arbatax. Hanno nastrato su una porta laterale un foglio di carta con il nome di Puggioni e una croce disegnata. Poi, in tutta fretta, si sono dileguati. La scoperta l’indomani mattina, all’apertura dell’attività. Stesso copione di luglio 2024. Alcuni mesi prima al direttore del discount gli attentatori avevano bruciato la Panda sotto casa. Fatti che, finora, sono rimasti senza un colpevole. (ro. se.)

