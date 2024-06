Intestazioni fittizie: una condanna a 3 anni e cinque assoluzioni 

Una condanna a tre anni di reclusione e varie assoluzioni con formula piena. Si è chiuso ieri mattina, dopo cinque anni di dibattimento, il processo che vedeva imputati Roberto Nairi, Salvatore Filippino, Antonietta Muré (moglie di Nairi), Rosalba Passalacqua, Renato Pani e la russa Olga Nuykena, accusati – a vario titolo e ognuno per le proprie contestazioni – di reinvestimento, riciclaggio (non contestato a Nairi), intestazione fittizia per l’attività della sala giochi Black Diamond di via Del Fangario.

Il collegio della Seconda sezione penale del Tribunale, presieduta dal giudice Giovanni Massidda, ha condannato a 3 anni Nairi per intestazione fittizia, mentre a Murè è stata dichiarata la prescrizione dalla stessa accusa ed è stata assolta dal riciclaggio. Tutti gli altri sono stati assolti, perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, da tutte le imputazioni. Nei confronti di Renato Pani, per cui sono cadute tutte le imputazioni, è stata anche disposta la restituzione degli appartamenti che gli erano stati sequestrati. Gli imputati erano difesi dai legali Antonello Podda e Carlo Monaldi.

Secondo le accuse del pm Guido Pani e della Dda il gruppo avrebbe fatto da prestanome al reale proprietario, il 60enne Nairi, per eludere le norme in materia patrimoniale. Gli inquirenti ipotizzavano che il denaro incassato dalla sala giochi provenisse anche da attività illecite legate al traffico di stupefacenti di cui era sospettato lo stesso Nairi. Per gli indagati era scattato un sequestro di beni eseguito dalla Finanza per circa 2 milioni di euro. Tra novanta giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza.

