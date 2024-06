Intesa Ue-Ucraina, 5 miliardi vanno a Kiev 

Lussenburgo. Firma degli impegni di sicurezza Ue-Ucraina, apertura ufficiale dei negoziati per l’ingresso di Kiev nel club, con la Conferenza intergovernativa di rito e, in arrivo, una forte dimostrazione di unità al vertice dei leader. L’Unione europea batte un colpo proprio sul finire della legislatura. «Assistiamo a un momento storico», assicura il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, complimentandosi per gli sforzi sulle riforme. «Sembrava solo un sogno e invece eccoci qui», gli ha fatto eco Volodymyr Zelensky, incassando il successo per aver mantenuto la promessa con i suoi concittadini.

L’intesa sugli impegni di sicurezza al lungo termine prevede essenzialmente un approfondimento della cooperazione su tutti i fronti e, soprattutto, la promessa di 5 miliardi annui da qui al 2027, attraverso il Fondo di assistenza per l’Ucraina (col vincolo però della guida politica del Consiglio). Poi c’è il rafforzamento dell’industria bellica di Kiev in linea con la strategia della difesa Ue e l’impegno da parte dell’Ue a «continuare ad applicare le sanzioni alla Russia o a vararne di nuove». I 27 promettono inoltre d'iniziare «a integrare l’Ucraina» nel mercato unico europeo.

RIPRODUZIONE RISERVATA