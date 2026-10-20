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Macomer.
21 ottobre 2026 alle 00:33

Intesa tra Comune e proprietà, riapre il cineteatro Costantino 

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Gira e rigira si torna sempre al “Costantino”, presidio culturale di Macomer e del territorio. Dopo la scadenza della convenzione, stipulata nel 2024 tra Comune e proprietari, si prospettava un vuoto nelle attività culturali quali cinema e stagione teatrale, che a Macomer resiste da 37 anni. C’era il pericolo che gli appuntamenti venissero annullati, perché oltre al “Costantino”, per ora nel territorio non c’è una sala che possa ospitare questi grandi eventi. La sala riapre venerdì, con la nuova programmazione cinematografica, mentre il 19 dicembre si ricomincia con la stagione teatrale, col Cedac, che finirà a primavera inoltrata. È stato trovato l’accordo tra il Comune e la proprietà del “Costantino”. Ad annunciarlo è l’assessora alla Cultura Rita Atzori, che dice: «Grazie alla scelta e all’impegno del Comune, ripartiamo col CineMacomer. Si inizia il 23 ottobre, con la nuova programmazione cinematografica e si proseguirà con la stagione teatrale, con la tradizionale presenza del Cedac Sardegna, a partire dal prossimo 19 dicembre. Dopo mesi di incertezze il Comune ha rinnovato, in termini vantaggiosi, la convenzione con la proprietà del Costantino». Una convenzione non scontata, dopo la scadenza avvenuta alcuni mesi fa. «Il programma con tutti gli appuntamenti teatrali - dice Rita Atzori - sarà annunciato a novembre». La notizia viene accolta con soddisfazione in tutto il territorio. (f. o.)

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